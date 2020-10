Bis zuletzt gehofft: Organisatoren sagen «Fürball Rhyfälde» ab

Die Absagen und Verschiebungen vieler Fasnachtsveranstaltungen häufen sich. Bereits hat die Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden kommuniziert, dass die komplette Rheinfelder Fasnacht von 2021 ins Jahr 2022 verschoben wird. Nun hat es auch den «Füürball Rhyfälde» erwischt: So hat sich das Organisationskomitee dazu entschieden, den «Füürball Rhyfälde» vom 30. Januar 2021 auf den 5. Februar 2022 zu verschieben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Organisationskomitee hoffte bis zuletzt, dass sich die Situation um Corona entschärft, «doch die Hoffnungen sind nun gestorben». Der «Füürball Rhyfälde» im Bahnhofsaal Rheinfelden mit seinen Helfern, Akteuren und Besuchern umfasst gegen 800 Personen.

Die Gesundheit der Helfer und Besucher steht an oberster Stelle

Das Risiko und der zusätzliche Aufwand in Anbetracht der vielen anderen Absagen und Verschiebungen von Fasnachtsevents haben keinen andere Entscheidung zugelassen. «Die Gesundheit der Helfer und Besucher steht an oberster Stelle. Zudem möchten wir die Nachhaltigkeit des ­‹Füürballs› nicht gefährden», schreiben die Veranstalter in der Mitteilung.

Das Organisationskomitee sei sich seiner Verantwortung bewusst, habe sich aber trotzdem mit dem Entscheid schwergetan. «Es liegt nun an uns allen und unserer Gesellschaft, zu zeigen, dass wir die Risiken verstanden haben und uns so gut wie möglich an die Vorgaben der Behörden und Wissenschaftler halten», so das Organisationskomitee, das seinen Appell auch an diejenigen richtet, die den «Füürball» im nächsten Jahr vermissen werden und sich bereits auf denjenigen im Jahr 2022 freuen. (az)