Konkret bedeutet das: Wer beispielsweise in Gipf-Oberfrick seit Jahren für seine Viereinhalbzimmerwohnung 1800 Franken zahlt, muss bei einem Wohnungswechsel im Dorf mit einem neuen Mietzins von 2128 Franken rechnen. Er wird sich auch deshalb einen Umzug gut überlegen. Gerade in Regionen mit hohem «Miet-Gap» bleiben die Mieter deshalb lange in der Wohnung – selbst dann, wenn die Wohnung nicht wirklich zu den Bedürfnissen passt. Denn ein Wohnungswechsel kann teuer werden. Und: Je grösser die Wohnungsnachfrage in einer Gemeinde ist, desto stärker hat sich die Mietzins-Schere in den letzten Jahren geöffnet. Am anderen Ende der Skala liegen Schwaderloch, Wölflinswil und Mettauertal. Hier wurde das Wohnen kaum teurer – im Fall von Mettauertal sogar um 5,77 Prozent günstiger.

Die Fusionsgemeinde ist damit die einzige Kommune im Fricktal, die einen negativen «Miet-Gap» aufweist. Schweizweit kommt Mettauertal auf den fünfttiefsten Wert der 1964 untersuchten Gemeinden. Spitzenreiter auf der Negativskala ist Oltingen BL mit einem «Miet-Gap» von –9,1 Prozent.

Zuwanderung verstärkt Nachfrage

Ursachen für den «Miet-Gap» gibt es laut den Studienautoren um Daniel Sager mehrere. Die durch die Zuwanderung gestiegene Nachfrage nach Wohnraum ist eine davon. Hier zeigt sich auch die Wechselwirkung zwischen Angebot und Nachfrage: In Regionen mit hohem «Miet-Gap» sind die Neumieten deutlich stärker gestiegen als in Regionen mit niedrigerem «Miet-Gap».

Gleichzeitig belebt ein hoher «Miet-Gap» respektive eine lange Mietdauer die Neubautätigkeit. Dies zeigt sich besonders gut in den Gemeinden entlang der Autobahn. Wohnungen sind hier tendenziell deutlich stärker nachgefragt als in Seitentälern. Anders formuliert: Der «Miet-Gap»-Index ist auch ein Indiz dafür, in welchen Regionen Wohnraum begehrter ist und wo weniger. Doch auch hier gilt: Keine Regel ohne Ausnahme; so liegt beispielsweise Gansingen zwar ebenfalls im Mettauertal, kommt aber beim «Miet-Gap» ins vordere Drittel.

Auffallend ist ein weiterer Trend: jener zu umfassenden Wohnungssanierungen in Gebieten mit höherem «Miet-Gap». Denn nach Schweizer Mietrecht dürfen Vermieter die Mietpreise in laufenden Verträgen nur bei einer allgemeinen Teuerung, einer spezifischen Kostensteigerung beim Immobilien-Betrieb oder bei Zinssteigerungen erhöhen. Und bei Gesamtsanierungen mit anschliessender Neuvermietung. Zwar können die Anfangsmietzinse dann angefochten werden, doch laut Sager können die Vermieter dann «in der Regel» gleichwohl marktkonforme Mieterhöhungen durchsetzen.