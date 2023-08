Bildungswesen «Ein Damoklesschwert über uns»: Wie der Lehrkräftemangel die Schulen belastet Der Fachkräftemangel schlägt im Bildungssektor durch. Es wird immer schwieriger, qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Dieser schweizweite Trend zeichnet sich auch im Fricktal ab. Die Schulleiter und Personalverantwortlichen sind alarmiert – denn: Es droht ein Qualitätsverlust im Unterricht.

Die Wortwahl unterscheidet sich, der Tenor aber ist überall der gleiche. «Es wird jedes Jahr schwieriger, Stellen zu besetzen», sagt Gabi Müller, Schulleiterin in Wittnau. «Der Mangel an ausgebildetem Personal und Fachpersonal schwebt wie ein Damoklesschwert über der Schule», sagt Peter Boss, Gesamtschulleiter in Frick. Und Fabian Schnyder, Teil des Kaiseraugster Schulleitungsteams, sagt: «Die Lage bleibt angespannt und ich gehe davon aus, dass sich die Situation noch verschärfen wird.»

Kurz zusammengefasst: Der Fachkräftemangel schlägt im Bildungssektor durch. Es wird immer schwieriger, qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Dieser schweizweite Trend zeichnet sich auch im Fricktal ab. Und er stellt die Schulleitungen und Personalchefs vor Schwierigkeiten.

Die Pensenplanung gleicht einem Puzzle

«Die Hauptherausforderung besteht darin, unter den ohnehin wenigen Bewerbungen eine Kandidatin oder einen Kandidaten zu finden, die oder der das entsprechende Lehrdiplom besitzt, gut ins Team passt und bereit ist, das ausgeschriebene Pensum zu übernehmen», sagt Schnyder. Er vergleicht die alljährliche Pensenplanung mit einem Puzzle, «bei dem die Teile manchmal einfach nicht zueinander passen wollen».

Es wird immer schwieriger, qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer zu finden – das zeigt sich auch im Fricktal. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Von den befragten Schulen haben auf das eben begonnene Schuljahr hin zwar alle sämtliche freien Stellen besetzen können – aber das wird längst nicht mehr als selbstverständlich erachtet. Auch hier unterscheidet sich die Wortwahl, auch hier ist der Tenor gleich: Die Schulleitungen schätzen sich ob dieser Situation schlicht glücklich.

Gelungen ist das auch, weil einerseits Lehrpersonen, die eigentlich bereits im Pensionsalter wären, weiter arbeiten. In Teilzeitpensen etwa oder, wie an der Fricker Schule, als Stellvertretung. Andererseits werden im Fricktal wie überall im Kanton vermehrt fachfremde Lehrkräfte oder Lehrpersonen in Ausbildung engagiert. «Ohne diese Studierenden, fachfremden Lehrpersonen und Quereinsteiger hätten am Montag nicht alle Kinder von einer Lehrkraft begrüsst werden können», sagt Schnyder.

Eigene Primarschulzeit als einzige Qualifikation

Allerdings birgt das Engagement von Quereinsteigern und Lehrkräften in Ausbildung auch Herausforderungen. Philipp Grolimund, Präsident des Schulleiterverbands Aargau und Primarschulleiter in Laufenburg, sagt: «Da jedes Jahr mehr ungenügend ausgebildete Lehrpersonen in Schulen unterrichten und diese Situation noch Jahre so bleiben wird, steigt die Belastung für die Schulleitung und die bestehenden Lehrer- und Lehrerinnenteams.»

Für die kommenden Jahre sind die Fricktaler Schulleitungen und Personalchefs nicht eben zuversichtlich. «Ich gehe davon aus, dass weitere Lehrpersonen den Beruf verlassen werden, viele in den Ruhestand gehen und zu wenige qualifizierte Personen nachrücken», so Schnyder. «Es zeichnet sich bereits ab, dass im Extremfall Personen eingestellt werden könnten, die im Grunde genommen nur ihre eigene Primarschulzeit als Qualifikation für den Unterricht vorweisen können.»

Die Situation, auch das ein weitverbreiteter Tenor, bereitet Sorgen. Immerhin: Ideen, wie sie verbessert werden kann, gibt es viele. Angemessene Entlöhnung, Zeichen der Wertschätzung, eine Reduktion des administrativen Aufwands, attraktivere Quereinsteigerprogramme und gute Unterstützungsmassnahmen für Berufseinsteiger werden genannt. Denn eines ist klar – und der Fricker Schulleiter Peter Boss bringt es auf den Punkt: «Es braucht dringend motiviertes und gut ausgebildetes Personal an der Schule.»