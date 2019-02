Bibliotheken landauf, landab sind alarmiert: Im vergangenen Dezember hat die Schiedskommission in einem Urteil festgehalten, dass Bibliotheken künftig eine Urheberrechtsentschädigung an die Verwertungsgesellschaft Pro Litteris zahlen müssen, wenn sie Mitgliederbeiträge und Jahresgebühren erheben (siehe Zahlen-Box unten). «Bibliotheken müssen sich vorsehen», heisst es dazu in einer Stellungnahme des nationalen Verbands Bibliosuisse. Und Andrea Voellmin, Leiterin Bibliothek und Archiv Aargau, sagt: «Die öffentlichen Bibliotheken auf Gemeindeebene sind klar am stärksten betroffen.»

Andrea Fischler, Leiterin der Bibliothek Möhlin, befürchtet, dass die neue Abgabe für die Gemeindebibliotheken verheerend sein könnte. «Unsere Budgets sind sehr knapp bemessen. Da fällt jeder Franken ins Gewicht», sagt sie. Ähnlich klingt es auch bei anderen Fricktaler Bibliotheken. «Mit dieser Abgabe kommt einmal mehr kostenmässig etwas auf uns zu», sagt Claudia Oberli, Leiterin der Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln. Zwar würde die Abgabe in Eiken wohl nur etwa 600 Franken pro Jahr betragen, «doch das Geld fehlt dann doch irgendwo. Wir kämpfen ohnehin um jeden Franken.» Dieses Gefühl kennt auch Gesa Reimann, Leiterin der Bibliothek Wittnau. Schon jetzt sei es nicht einfach, ein attraktives Angebot zu finanzieren. «Jede zusätzliche Gebühr belastet unser Budget.»