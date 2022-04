Bezirksgericht Rheinfelden Lustiger Abend oder Horrornacht? Mann wird freigesprochen – obwohl er Sex mit einer 15-Jährigen hatte Die Vorwürfe gegen einen Mann waren happig: Unter anderem wegen Schändung und sexueller Handlungen mit einem Kind musste er sich vor dem Bezirksgericht Rheinfelden verantworten. Aber: Am Ende fehlten die Beweise. Freispruch von allen Anklagepunkten war die Folge, gemäss dem Grundsatz: Im Zweifel für den Angeklagten.

Wenn Alkohol im Spiel ist, kann das fatale Folgen haben, wie ein Verfahren am Bezirksgericht Rheinfelden zeigt. (Symbolbild) Henglein And Steets/ Image Source

«Er zog mich sofort aus, warf mich aufs Bett und machte mit mir, was er wollte. Es tat so weh.» So erinnerte sich die Privatklägerin an die Geschehnisse zurück, die diese Woche Gegenstand eines Strafverfahrens vor dem Bezirksgericht Rheinfelden waren. Ganz anders die Erinnerung des Beschuldigten. Er sagte:

«Ich bin unschuldig, die Vorwürfe stimmen nicht. Der Sex war einvernehmlich, ging sogar von ihr aus.»

Zwei Varianten, ein Urteil – und das hiess in dem Falle: Freispruch von allen Vorwürfen, von der Schändung, der sexuellen Handlungen mit einem Kind und dem Verabreichen von Alkohol an Kinder. Man habe keine Wahl gehabt, als im Zweifel für den Angeklagten zu urteilen, so das Gericht in seiner Begründung.

Eine Freiheitsstrafe von 16 Monaten, eine Geldstrafe, beides bedingt, sowie 1500 Franken Busse – das forderte die Staatsanwaltschaft Rheinfelden-Laufenburg. Auch die Zivilklage der Frau wurde abgewiesen. 15'000 Franken Genugtuung hätte der Beschuldigte zahlen sollen. Aber des Freispruchs wegen fehlte dafür die Grundlage.

Was war in der fraglichen Nacht im November 2019 passiert, in deren Dunkel das Gericht Licht zu bringen hatte? «Lustig und gemütlich» sei es gewesen, tönte es von Seiten der befragten Zeugen. Zwei jugendliche, miteinander kaum bekannte Pärchen treffen sich in der Wohnung eines Mannes im unteren Fricktal – sturmfreie Bude, der Alkohol fliesst.

Sie war erst 15 Jahre alt

Dass es zu Sex kommt, wird erwartet. Und es kommt zum Sex. Der schon volljährige Beschuldigte weiss genau, dass es aufs Alter des Mädchens ankommt, dass es strafbar ist, sollte sie unter 16 sein. Er vergewissert sich beim Mädchen selbst und bei den anderen Jugendlichen. Er gibt sich zufrieden, als alle das Alter 16 bestätigten. Tatsächlich war die Privatklägerin in jener Nacht aber erst 15.

«Lustig und gemütlich» – in der Befragung durch das Gericht schilderte es die inzwischen junge Frau vielmehr als Horror. Von Anfang an habe sie sich unwohl und von der «dominanten» Freundin unter Druck gesetzt gefühlt. Sie sei mitgekommen, um nicht als «Spassverderberin» dazustehen. Sie habe die Wirkung des Alkohols unterschätzt, der sie nach ihren Worten willen- und wehrlos machte. Sie sagte aus:

«Ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle, war zeitweise ohnmächtig.»

Nach dem Vorfall habe sie unter Angst und Panikattacken gelitten und therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Die Entscheidung, gegen den Beschuldigten Anzeige zu erstatten, nannte sie den «richtigen Schritt». Das tat sie Anfang 2020.

Beschuldigter beteuert seine Unschuld

Der Beschuldigte indes sagte: «Als ich zum ersten Mal hörte, was gegen mich im Raum steht, fiel ich aus allen Wolken. Das war ein Hammer für mich.» Den Kontrollverlust des Mädchens bestritt er. Und beteuerte:

«Niemals hätte ich Sex mit einer wehrlosen Person.»

Der Beschuldigte trat in Rheinfelden selbstsicher und eloquent auf: Sohn aus gutem Hause, mit klar umrissenen Zukunftsplänen und in der Kinder- und Jugendarbeit eines Vereins tätig. Dass die Staatsanwaltschaft ihn zum lebenslänglichen Kontaktverbot zu Minderjährigen verurteilen wollte, wäre für ihn «schlimm» gewesen, wie er hervorhob.

Chatnachrichten sprechen andere Sprache

Die Privatklägerin als Opfer? In seinem Plädoyer zeichnete der Verteidiger des Beschuldigten ein anderes Bild, gestützt auf im November 2019 versandte Chatnachrichten. Sie habe den Beschuldigten gezielt über ihr wahres Alter getäuscht, um zu erreichen, dass dieser sich auf eine Beziehung einlässt.

Dass der Beschuldigte die Identitätskarte des Mädchens hätte verlangen müssen, wie der Staatsanwalt forderte, nannte der Verteidiger «lebensfremd». Das Bezirksgericht sah das auch so: Der Mann wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen.