Bezirksgericht Rheinfelden «Aufteilung der Stimmen muss vermieden werden»: Opfert sich ein Bürgerlicher, um den SP-Einzug ins Präsidium zu verhindern? Im Kampf um den frei werdenden Sitz des Gerichtspräsidium Rheinfelden ist für Emanuel Suter (SVP) und Matthias Meier (FDP) klar: Nur, wenn lediglich einer von ihnen im zweiten Wahlgang antritt, kann der Vorsprung von Björn Bastian (SP) wettgemacht werden. Letzterer wiederum sagt: Ausruhen in Hinblick auf den zweiten Wahlgang könne er sich nicht.

Für den frei werdenden Sitz im Präsidium des Bezirksgerichts Rheinfelden kommt es zu einem zweiten Wahlgang. Bild: hcw / Aargauer Zeitung

Mit ihrer Prognose lagen die drei Kandidaten für das Gerichtspräsidium Rheinfelden unisono richtig: Es kommt zu einem zweiten Wahlgang. Denn das absolute Mehr von 2905 Stimmen erreichte am Sonntag keiner aus dem Kandidaten-Trio. Dem absoluten Mehr am nächsten kam Björn Bastian (SP) mit 2514 Stimmen. Gefolgt von Emanuel Suter (SVP) mit 1865 und Matthias Meier (FDP) mit 1430 Stimmen.

Björn Bastian (SP) erhielt im ersten Wahlgang 2514 Stimmen. Bild: zvg

Mit 649 Stimmen Vorsprung auf den Zweitplatzierten setzte Bastian einen Fingerzeig für den zweiten Wahlgang am 18. Juni, bei dem das einfache Mehr für den Einzug ins Präsidium reicht. Doch auf seinen «Lorbeeren ausruhen» werde er sich nicht. Bastian sagt:

«Der Wahlkampf geht auch im zweiten Wahlgang weiter.»

Über sein gutes Resultat im ersten Wahlgang ist Bastian weniger überrascht als vielmehr dankbar – ihrer Wählerschaft winden aber ebenso Suter und Meier ein Kränzchen.

Warum er die mit Abstand meisten Stimmen vereinen konnte, darüber will Bastian nicht spekulieren. Ebenso wenig über seine Chancen, am 18. Juni ins Präsidium gewählt zu werden. Für den zweiten Wahlgang erhofft er sich nur, «dass diejenigen, die mich im ersten Wahlgang mit ihrer Stimme unterstützt haben, dies auch weiterhin tun werden» – und, dass darüber hinaus noch die eine oder andere Stimme hinzukommt.

Suter wird Ergebnis mit Partei analysieren

Emanuel Suter (SVP) erhielt im ersten Wahlgang 1865 Stimmen. Bild: zvg

Sehr zufrieden mit seinem Ergebnis zeigt sich auch Emanuel Suter. «Obwohl ein linker Kandidat und zwei bürgerliche Kandidaten angetreten sind, konnte ich Stimmen über das Wählerpotenzial der SVP sammeln», wertet er das Ergebnis und schiebt nach:

«Trotz des Umstands, dass ich nicht im Bezirk Rheinfelden wohne, bin ich auf Platz zwei gelandet.»

Ob Suter seinen Hut am 18. Juni in den Ring wirft, ist derzeit offen. Er werde nun mit seiner Partei das Wahlergebnis analysieren und sicher auch einige Gespräche in seinem Umfeld führen. «Danach werde ich definitiv entscheiden.»

Dass er oder Matthias Meier den Wahlerfolg von Bastian verhindern können, hält Suter für realistisch. Denn das Wahlergebnis habe gezeigt, dass das bürgerliche Lager fast 57 Prozent der Stimmen erreichte. «Wenn sich die bürgerlichen Stimmen nicht mehr teilen, ist ein Wettmachen möglich», sagt Suter.

Matthias Meier (FDP) erhielt im ersten Wahlgang 1430 Stimmen Bild: zvg

Mehr Medienpräsenz und mehr öffentliche Auftritte

Matthias Meier sagt, dass er im ersten Wahlgang etwas unter seinen Erwartungen geblieben sei. Die Ausgangslage als FDP-Kandidat in der politischen Mitte zwischen einem SP- und SVP-Kandidaten sei anspruchsvoll. Meier teilt mit Suter eine Auffassung: Um im zweiten Wahlgang Chancen zu haben, müsste «eine Aufteilung der bürgerlichen Wählerstimmen vermieden» werden. Er sagt:

«Allenfalls sind Verständigungen mit den anderen Kandidaten und Parteien möglich.»

Auch Meier tauscht sich mit seinem Umfeld und seiner Partei bezüglich eines Antritts für den zweiten Wahlgang aus. Falls er antrete, werde er seinen Wahlkampf intensivieren und mehr Medienpräsenz und öffentliche Auftritte anstreben. Denn bei einer Wahlbeteiligung von nur 20 Prozent im ersten Wahlgang ist das Potenzial für weitere Stimmen gross.