Bewegungsanlass Das drohende Aus hat Personal mobilisiert: Der Slow-up Hochrhein ist vorerst gerettet – die finanziellen Sorgen aber bleiben Der Slow-up Hochrhein steht unter neuer Leitung: Christian Schweizer übernimmt die Geschäftsstelle und auch im Vorstand des Vereins sind gleich mehrere neue Mitglieder tätig. Damit ist der beliebte Anlass gerettet – zumindest vorerst, denn: Die finanzielle Lage des Slow-ups bleibt angespannt.

Lange war unklar, ob der Slow-up Hochrhein 2024 in die 18. Auflage gehen würde. Grund für die Ungewissheit waren vor allem ungeklärte Personalfragen im Vorstand des Vereins sowie in der Geschäftsstelle. Jetzt haben sich Verein und Geschäftsstelle neu aufgestellt. Und somit ist klar, dass der grenzüberschreitende Velo-Event durch neun Fricktaler und südbadische Gemeinden erneut stattfinden wird.

Der Vorstand des Slow-up Hochrhein – in der Mitte mit Präsident Gerhard Zumsteg – hat sich neu formiert. Christian Schweizer (3. von rechts) übernimmt die Geschäftsstelle. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Wie Gerhard Zumsteg, Präsident des Vorstands sagt, habe das drohende Aus des Anlasses neues Personal mobilisiert. So konnten mit Manuel Polder aus Murg (D), Werner Müller aus Wittnau, David Stocker aus Eiken sowie Felicita Wenk aus Frick gleich vier neue Mitglieder für den Vorstand gewonnen werden.

Ihren Rücktritt aus der Geschäftsstelle nach über zehn Jahren erfolgreicher Tätigkeit haben Helene Häseli und Wendel Hilti erklärt. Neu übernimmt Christian Schweizer die Geschäftsstelle und trägt damit die Hauptverantwortung für die Organisation des 18. Slow-ups Hochrhein am 18. Juni 2024.

Wie Zumsteg erklärt, bedarf es für die Organisation des Slow-ups etwa 300 Stunden. Weil die Geschäftsstelle nun nur noch mit einer Person besetzt ist, werden sich die Mitglieder des Vorstandes nun vermehrt an der Organisationsarbeit beteiligen, damit die Geschäftsstelle rund 100 Stunden weniger an Arbeit zu tragen hat.

Keine langfristige Garantie für den Slow-up

Eine grosse Herausforderung bleibt die angespannte Finanzlage. «Für die Durchführung entstehen Kosten von mindestens 120’000 Franken. Vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist dies gar nicht bewusst», so Zumsteg.

Die Auswertung über das finanzielle Ergebnis für den Slow-up Hochrhein 2023 ist aufgrund fehlender Beiträge noch offen. Doch in den beiden Jahren zuvor resultierte aus den Veranstaltungen ein Verlust von zwischen 10’000 und 20’000 Franken. «Wenn das so weitergeht, können wir nicht garantieren, dass es in fünf Jahren noch einen Slow-up Hochrhein gibt», sagt Zumsteg.

Ziel sei, dass mindestens 50 Prozent der Teilnehmenden sich mit mindestens fünf Franken oder Euro durch den Kauf der freiwilligen Vignetten an den Kosten der Veranstaltung beteiligen. Beim diesjährigen Slow-up Hochrhein hätten sich aber etwa nur 20 Prozent der rund 20’000 bis 25’000 Teilnehmenden mit einem Vignetten-Kauf beteiligt. Immerhin konnte der Anteil im Vergleich zu 2022 etwa verdoppelt werden, so Zumsteg.

Eine Erhöhung der Preise für die Vignette für 2024 sei übrigens kein Thema. So hofft der Vorstand vielmehr auf eine breitere Unterstützung für den Bevölkerungsanlass.