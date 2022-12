Bestattungen Bis zu dreimal mehr Todesfälle: Corona bringt Bestattungsdienste an den Anschlag Die Bestattungsdienste Biaggi AG verzeichnete im Dezember dreimal so viele Todesfälle wie sonst, im Januar waren es doppelt so viele. Bei Coronaopfern gelten zudem strenge Schutzvorschriften, Rituale wie das gemeinsame Anziehen des Verstorbenen sind nicht möglich. Wie es den Bestattern dennoch gelingt, den Tod den Familien zurück zu geben.

Viel Arbeit wegen Corona: Die Mitarbeitenden des Bestattungsdienstes Biaggi AG in Gipf-Oberfrick begleiteten im Januar fast doppelt so viele Todesfälle wie sonst. zvg

Fast nichts ist mehr, wie es vor Corona war. Im Leben. Und im Sterben.

Der Tod. Er kommt für viele mit Corona früher. Zu früh. Der Tod, er kommt für viele einsamer, leiser, als vor Corona.

Zwar haben die Alterszentren im Fricktal, die wegen Corona-Ausbrüchen für Besucher geschlossen werden mussten, den engsten Angehörigen stets ermöglicht, auf der letzten Etappe des Weges bei ihren Verwandten dabei zu sein.

Doch auf diesem Weg «fehlt vielen Angehörigen ein Riesenstück», weiss Roger Bringold, stellvertretender Geschäftsführer der Bestattungsdienst Biaggi AG in Gipf-Oberfrick. Die letzten Wochen, manchmal auch Monate, in denen der Kontakt eingeschränkt war, in denen er bisweilen nur per Telefon oder Skype möglich war, «hinterlässt eine grosse Lücke».

Begleitung nach dem Tod ist gezwungenermassen distanzierter

Auch die Begleitung nach dem Tod ist anders, ist distanzierter. Gezwungenermassen. Das gemeinsame Waschen und Einkleiden des Verstorbenen – mit Corona unmöglich; das gemeinsame Gestalten von Todesanzeigen und Kränzen – nur auf Distanz und mit Maske praktikabel. Cornelia Wicki, Bestatterin bei der Biaggi AG, sagt:

«Es schmerzt mich, dass wir die Angehörigen nicht so abholen und begleiten können wie sonst.»

Den Tod der Familie zurückgeben, lautet das Motto des Unternehmens, das es so auch lebt, das gelebte Philosophie ist. Die Bestatter wollen den Angehörigen den Raum zu geben, die Zeit auch, die es für das Abschiednehmen braucht.

Normalerweise. «Wir geben uns alle Mühe, den letzten Weg für die Angehörigen trotz Corona so persönlich wie möglich zu gestalten», sagt Bringold. Das passiert, wie derzeit überall in der Gesellschaft, vorab digital oder in Kleingruppen. «Die enge Zusammenarbeit, das Zusammensein mit den Familien fehlt mir», sagt Wicki. Und es fehlt den Angehörigen.

Das achtköpfige Team kam an den Anschlag

Kommt hinzu, dass das achtköpfige Team um Geschäftsführer Berto Biaggi in den letzten Wochen selber oftmals an den Anschlag kam. Im Dezember verzeichnete der Bestattungsdienst fast dreimal so viele Todesfälle wie normal, im Januar waren es immer noch rund doppelt so viele. Zahlen nennt das Unternehmen nicht. Bringold sagt aber:

«Fast 80 Prozent der Todesfälle hingen direkt oder indirekt mit Corona zusammen.»

Das Team war gefordert. Mitarbeitende, die frei hatten, sprangen ein; Ferien wurden geschoben; gearbeitet wurde auch am Wochenende und, wenn es der Tod verlangte, auch nachts. «Den Teamgeist hat das gestärkt», ist Wicki überzeugt.

Bringold nickt. «Allerdings hat uns das auch an die Grenzen gebracht.» An manchen Tagen auch etwas darüber hinaus. Er selber konnte nach der Arbeit nur schwer abschalten. Immer begleitete ihn die Frage: «Habe ich wirklich an alles gedacht?» Immer sass die Angst im Nacken, doch etwas vergessen zu haben.

«Die schlimmste Vorstellung für einen Bestatter ist es, dass eine Abdankung stattfindet – und die Urne nicht vor Ort ist.»

Passiert ist dies dem Team zum Glück nie.

Kompliziert hat Corona auch die Arbeit der Bestatter. Zu Covid-Opfern rücken Biaggi und sein Team mit FFP2-Schutzmaske, Visier, Schutzanzug und Handschuhen aus. Die Verstorbenen werden im Bett in eine spezielle Schutzhülle eingepackt und, sobald sie in den Sarg gebettet sind, «so wenig wie möglich bewegt», sagt Wicki. Dies auch deshalb, weil nicht klar sei, wie lange Verstorbene Viren absondern, erklärt Bringold.

Zeitfenster für die Angehörigen schaffen

Auch wenn ein öffentliches Aufbahren bei Coronatoten nicht möglich ist, auch wenn Rituale wie das gemeinsame Ankleiden wegfallen müssen – «uns ist es wichtig, dass die Angehörigen den Verstorbenen trotzdem auf dem letzten Weg begleiten können», sagt Wicki.

Man schaffe «Zeitfenster», so Bringold, in denen sich die Angehörigen von ihrem Familienmitglied verabschieden können, wenn sie das Bedürfnis dazu haben. Das haben viele, hat der Bestatter beobachtet, gerade auch dann, wenn der Kontakt in den letzten Lebenswochen wegen Corona eingeschränkt oder gar unmöglich war.

Bringold erlebt die Angehörigen dabei als verständnisvoll für die speziellen Coronavorkehrungen. Und als dankbar dafür, dass sie auf diesem Weg begleitet werden, dass ihnen das Organisatorische abgenommen wird und sie so Zeit zum Trauern haben.

Bestattungen müssen manchmal mehrfach verschoben werden

Belastend ist für viele Angehörige auch, das wissen Wicki und Bringold aus vielen Gesprächen, dass sie ihr Familienmitglied nicht so bestatten können, wie sie das möchten. Die Coronaschutzmassnahmen erlauben derzeit Abdankungen nur im kleinen Kreis.

Und auch hier wird es bisweilen schwierig: Bringold kennt mehrere Fälle, in denen die Abdankung ein- oder sogar mehrfach verschoben werden musste – weil ein anderes Familienmitglied an Corona erkrankt war.

«Das belastet zusätzlich zum Verlust», sagt Wicki. Auch, dass die Angehörigen manchmal fast zwei Wochen auf die Urne warten mussten. Bringold:

«Die Krematorien kamen durch die vielen Todesfälle an den Anschlag.»

Während die Bestatter in normalen Zeiten innert zwei oder drei Tagen einen Termin bekommen, dauerte es Ende Jahr bis zu 14 Tagen.

«Inzwischen hat sich die Lage aber nahezu normalisiert», sagt Bringold. Genau auf das, auf eine Normalisierung der Lage, hofft der Bestatter auch sehnlichst. «Mein grösster Wunsch ist es, dass wir diese Krankheit in den Griff bekommen.» Das sei für alle wichtig, gerade auch jene, die sich auf den letzten Weg machen müssen. Und für ihre Angehörigen. «Für beide ist es wichtig, diese letzte Etappe gemeinsam gehen zu können.»

Nur so kann der Tod der Familie zurückgegeben werden.