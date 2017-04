Auf dem Beerenhof in Wölflinswil war es bereits am vorletzten Freitag soweit: Die ersten grünen und violetten Spargeln konnten auf den 90 Aaren grossen Feldern geerntet werden. «Aufgrund der warmen Temperaturen der letzten Wochen beginnt die Spargelsaison in diesem Jahr recht früh», sagt Landwirt Roger Schmid, der bis jetzt 500 Kilogramm Spargeln geerntet hat.

Als er die ersten Spargeln in seinem Hofladen-Sortiment hatte, verzichtete er darauf, für das die Spargeln Werbung zu machen: «Weil die Spargeln bei vielen Leuten begehrt sind, hätten die Kunden wohl bereits nach dem ersten Erntetag alles weggekauft», sagt Schmid, der das Spargelgemüse auch an Volg-Filialen, Restaurants oder andere Hofläden verkauft.

Frost ist ein Problem

Bis zum 24. Juni, dem Johannistag, an dem die Spargelsaison traditionell endet, will Schmid rund 2,5 Tonnen Spargeln geerntet haben. Derzeit wird der Spargel aufgrund der kalten Temperaturen jedoch nur jeden zweiten Tag geschnitten: «Nicht weiter schlimm», sagt er, schiebt jedoch nach: «Sinken die Temperaturen nachts mehrmals hintereinander an die Null- Grad-Marke, kann dies zu Einbussen führen.» Gegen Wetterkapriolen ist Schmid allerdings machtlos, denn: «Der Aufwand wäre einfach zu gross, wenn ich alle Spargel abdecken müsste.»

Für Schmid und seine drei Helfer ist der richtige Zeitpunkt der Spargelernte entscheidend: «Kurz bevor sich ihre Köpfe öffnen, müssen die grünen und violetten Stangen direkt über der Erden abgeschnitten werden», erklärt er. Ziehen die Temperaturen Ende Mai richtig an, muss pro Tag sogar zweimal geerntet werden. Schmid ist bei der bückintensiven Arbeit froh, dass er für die Ernte ein Spargelmesser mit einem 30 Zentimeter langen Griff verwenden kann: «Früher haben wir noch mit einem einfachen Küchenmesser geerntet. Das ging viel mehr in den Rücken», erinnert er sich.

Auf dem Widmatthof in Zeiningen wurden die ersten Spargeln bereits am 31. März gestochen: «So früh wie in diesem Jahr waren wir noch nie dran», sagt Hof-Betreiberin Charlotte Brogli. Die ersten paar Kilos, die im Hofladen angeboten wurden, waren im Handumdrehen weg: «Unsere Stammkunden beobachten unsere Spargelfelder, wenn sie auf der Hauptstrasse an den Feldern vorbeifahren und schlagen dann zu», erzählt Brogli. Doch die Wärme, welche die Stangen bereits im März unter der Erde in die Höhe schnellen liess, ist nicht immer vorteilhaft: «Wenn der zarte Spargel zu schnell im Damm nach oben kommt, dann wird er manchmal krumm», sagt Brogli.

Für die Spargelsaison hat Brogli zwei Erntehelfer aus Polen eingestellt, die bereits knapp 500 Kilogramm ernten konnten. Die Ernte wird ihnen durch eine sogenannte Spargelspinne erleichtert, welche die Folie über den Spargeldämmen anhebt. «Wir sparen durch die Spargelspinne extrem viel Zeit», sagt Brogli.

Das Wachstum stagniert

Doch in den nächsten Tagen wird die Spargelspinne nicht zum Einsatz kommen. «Durch die Kälte stagniert das Wachstum der Spargeln», weiss Brogli. Im Gegensatz zu dem grünen Spargel besteht für den weissen keine Gefahr, den kalten Temperaturen der nächsten Nächte zum Opfer zu fallen, denn: «Er befindet sich unter der Erde und diese ist mit einer Plastikfolie gegen die Kälte isoliert», erklärt sie.

Um Einbussen beim grünen Spargel zu vermeiden, hat man sich auf dem Widmatthof entschlossen, den grünen Spargel bereits auf halber Höhe zu ernten. «Wir werden zusätzlich den grünen Spargel mit einem Fliess abdecken, um ihn gegen den Nachtfrost zu schützen», sagt Brogli.