Herzinfarkte, Schlaganfälle, Vergiftungen – manchmal können wenige Minuten über Leben und Tod entscheiden. Deswegen ist wichtig, dass bei einem Notfall die Ambulanz rasch vor Ort ist und den Patienten schnell ins Spital transportiert.

Ab Montag, 3. April, könnte die Geschwindigkeit dieser Blaulicht-Einsätze zum Spital nach Laufenburg beeinträchtigt werden. Dann nämlich beginnen die Bauarbeiten an der K 130 – der Baslerstrasse/Winterthurerstrasse – zwischen Laufenburg und Sisseln. Ab diesem Zeitpunkt wird der Verkehr im Einbahnregime mittels Ampel geführt. Durch dieses Einbahnregime muss sich dann auch der Krankenwagen von Sisseln her zum Spital Laufenburg durchkämpfen.

«Behinderungen sind kein Novum»

«Wir haben über 5000 Einsätzen im Jahr – auch immer mal wieder mit Verkehrsbehinderungen, Unfällen und Baustellen. Insofern ist dies kein Novum für uns», sagt Miriam Crespo, Mediensprecherin des Gesundheitszentrums Fricktal. Zudem sei man in der glücklichen Lage, am Standort in Rheinfelden eine zweite Notfallstation zu betreiben. «Welche Notfallstation angefahren wird, entscheidet der Rettungsdienst situativ», so Crespo. Zudem betont sie, dass Blaulichtfahrzeuge «immer» Vorfahrt haben und die Zentrale des Rettungsdienstes in Eiken sehr gut gelegen sei.

Keine Ausweichmöglichkeiten

Fährt der Rettungsdienst mit Blaulicht bei einer Verkehrsspitze das Einbahnregime bei Rotlicht an, dürfte es dieser jedoch schwer haben, schnell die Baustelle hinter sich zu lassen. «Die Baustelle ist 300 Meter lang. Wenn sich aus der Gegenrichtung Autos innerhalb des Baustellenbereichs befinden, können sie nicht ausweichen und der Rettungsdienst ist gezwungen, zu warten, bis der Gegenverkehr die Baustelle passiert hat», erklärt Kreisingenieur Stefano Donatiello.

Laut Matthias Adelsbach, stellvertretender Kantonsingenieur, werde man die Situation zunächst so laufen lassen. Falls sich grössere Probleme für den Rettungsdienst ergeben, werde man mit dem Gesundheitszentrum Fricktal Rücksprache halten und gegebenenfalls Massnahmen in die Wege leiten.