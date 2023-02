Beachvolleyball «Wir schaffen es manchmal nicht einmal mehr an den Strand»: So hart trainiert Beachvolleyballer Leo Dillier für seine Ziele Gemeinsam mit seinem Klotener Partner Adi Heidrich hat der Fricktaler Beachvolleyballer Leo Dillier ein grosses Ziel: die Olympischen Spiele im Sommer 2024 in Paris. Dafür trainieren die beiden jetzt schon hart – auch auf der Ferieninsel Teneriffa, wo allerdings kaum Feriengefühle aufkommen.

Adi Heidrich (links) und Leo Dillier (rechts) trainieren mit Lukasz Fijalek (2.v.l.) und Jonas Riess für ihre grossen Ziele. Zvg / Aargauer Zeitung

Die Schweizer Beachvolleyballnationalmannschaft der Herren trainiert zurzeit im Indoor-Beachcenter in Bern und wird in ein paar Tagen für drei Wochen ins Trainingscamp nach Teneriffa fliegen – mit dabei: der Fricktaler Beachvolleyballer Leo Dillier. Das Team war bereits im Dezember und Januar jeweils zwei Wochen auf der spanischen Insel vor der Küste Westafrikas.

«Bei fast jedem Turnier spielen die Windverhältnisse eine wichtige Rolle», erklärt Leo Dillier. «Die Beach-Halle in Bern ist für Grundlagentrainings ausreichend, aber sie entspricht nicht der Wettkampfsituation.» Zudem sei der Sand in der Beachhalle sehr tief, was einen grossen Einfluss aufs Timing beim Abspringen für Block und Angriff hat. Teneriffa bietet ideale Trainingsbedingungen – auch für andere europäische Spitzenteams. Ab und zu trainieren die Schweizer mit anderen Nationen zusammen. Oft bietet sich auch Gelegenheit, die neu erlernten Techniken und Taktiken in einem Trainingsspiel anzuwenden.

Seit Mitte Dezember läuft die Aufbauphase, in der Dillier und sein Klotener Partner Adi Heidrich pro Woche drei Athletikeinheiten und sieben Balltrainings absolvieren. Dies geht jeweils drei Wochen so, dann gibt es eine Woche «nur» acht Trainings, bevor sie wieder mit zehn Einheiten pro Woche Vollgas geben.

Keine Zeit für Feriengefühle

Im Trainingslager in Teneriffa bleibt kaum Zeit für Feriengefühle. Die intensiven Trainings verlangen den beiden körperlich und mental alles ab. Am Samstagvormittag stehen meist noch 2-3 Trainingsspiele an. Den Rest vom Wochenende nutzen die beiden dann meist, um sich zu erholen. «Manchmal schaffen wir es nicht mal, zum Strand zum Baden zu gehen, so kaputt sind wir», sagt Dillier mit einem Lachen.

Nach wie vor ist Daniel Rodrigues Woods, der auf Teneriffa lebt, Chef-Trainer der Herren-Beachvolley-Nationalmannschaft. Neu leitet Lukasz Fijalek das Balltraining von Heidrich-Dillier. Der Bruder des polnischen Profi-Beachvolleyballers Grzegorz Fijalek brachte in der Vergangenheit bereits mehrere Teams an die Olympischen Spiele – was passt: Das Ziel von Dillier und Heidrich ist Olympia 2024.

Neu für die Athletikeinheiten zuständig ist Jonas Riess, ehemaliger American Football-Profi und Dozent an der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf, die unter anderem auf die Bereiche Sport, Fitness und Gesundheit spezialisiert ist. «Mit Jonas konnten wir unser Athletiktraining auf ein neues Level heben», sagt Adi Heidrich. «Er ist extrem kompetent und wir sind sehr happy mit ihm arbeiten zu dürfen – auch wenn wir nach seinen Trainings fix und fertig sind.»