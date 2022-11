Basler Herbstmesse «Ein Start von null auf hundert»: Bei den Fricktaler Ausstellerinnen klingelt an der Herbstmesse die Kasse Am ersten Wochenende der Basler Herbstmesse meinte es das Wetter gut mit den Markfahrerinnen und -fahrern. So fällt denn auch die Startbilanz von Maya Skillman, Stefana De Francesco und Caroyln Metzger aus dem unteren Fricktal äusserst positiv aus.

Maya Skillman aus Magden bietet Figuren aus Keramik für Haus und Garten auf der Basler Herbstmesse an. Bild: zvg

Auf diesen Klang freuten sich wieder Hunderte Aussteller, Marktfahrer und Fahrgeschäfte: das «Mässglöggli», das an der Basler Martinskirche am Samstag ertönte. Seither ist in Basel die 551. Ausgabe der traditionellen Basler Herbstmesse wiederum in vollem Gang.

Die grösste und älteste Vergnügungsmesse der Schweiz präsentiert in diesem Jahr rund 450 Waren- und Verpflegungsstände, atemberaubende Bahnen sowie Spielgeschäfte auf sieben Plätzen in der Basler Innenstadt. Noch bis zum 13. November läuft die Herbstmesse. Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder einige Fricktalerinnen und Fricktaler, die ihre Waren feilbieten.

Frühlingswetter sorgt für starken Start

Dazu gehört etwa auch Maya Skillman aus Magden mit einem Stand am «Hääfelimmäärt». Dort bietet sie im Hochbrandverfahren geschaffene Figuren aus Keramik für Haus und Garten. An den ersten Messetagen sei gut etwas losgewesen. Kein Wunder zeigten sich wettertechnisch die letzten Tage doch von einer frühlingshaften Seite.

Für Carolyn Metzger war es ein gelungener Auftakt an der Basler Herbstmesse. Bild: zvg

Für «Chacheli-Macheri» Carolyn Metzger, sie bietet Gebrauchs- und Dekokeramik an, fällt die Startbilanz hervorragend aus. Durch das warme und schöne Wetter sei es besuchermässig gleich «von null auf hundert» gegangen. Metzger, die bereits« zum «9. oder 10. Mal» auf der Herbstmesse unterwegs ist, sagt denn auch:

«Es waren die stärksten drei Tage, die ich bisher auf der Herbstmesse erlebt habe.»

Ähnlich tönt es bei Stefana De Francesco, die ebenfalls Deko- und Verbrauchskeramik anbietet und ein Atelier in Rheinfelden betreibt. «Die Leute sind sogar angestanden, kurz bevor wir die Stände aufgemacht haben.»

In den ersten Tagen hatte Skillman bereits einige Personen am Stand, die in den Jahren zuvor bei ihr Gegenstände erworben hatten. «Das ist immer wieder schön, mit diesen Personen ins Gespräch zu kommen», sagt Skillman, «unabhängig davon, ob diese Personen etwas kaufen oder nicht».

Teuerungsrate hemmt den Verkauf nicht

Von der Teuerungsrate und dass die Besucherinnen und Besucher deswegen zurückhaltender mit ihrem Geld auf der Herbstmesse umgehen, spürt Caroyln Metzger an ihrem Stand nichts. Sie sagt:

«Leute, die sich für Keramik interessieren, kaufen nach wie vor gerne bei mir ein.»

Davon abgesehen sei es klar, dass Besucherinnen und Besuchern, die sich für Keramik nicht interessieren, die Preise für die entsprechenden Produkte so oder so teuer vorkämen, schiebt Metzger nach.

Den Besucherandrang und die langen Tage an der Herbstmesse spürt Metzger, wenn sie am Abend nach Hause kommt. «Klar», sagt sie, «das geht an die Substanz». Davon spüre sie aber, wenn sie am Stand stehe bei all den Komplimenten und den netten Gesprächen mit den Kundinnen und Kunden herzlich wenig.

Wie auch für Metzger, kann es für De Francesco und Skillman wettertechnisch ruhig so weitergehen. Denn dann wird es nicht nur eine frühlingshafte, sondern auch eine erfolgreiche Herbstmesse 2022.