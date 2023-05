Basel/Fricktal Sie haben auch schon in der New Yorker Carnegie Hall gesungen: Kiewer Kinderchor «Shchedryk» tritt im Fricktal auf Die 54 Jungen und Mädchen aus der Hauptstadt der Ukraine werden in Rheinfelden und Möhlin auftreten, anlässlich des Europäischen Jugendchorfestivals (EJCF). Dass neben Basel und dem Baselbiet das Fricktal Teil davon ist, hat schon Tradition. Zur 13. Auflage 2023 wohnen die osteuropäischen Gäste auch bei Fricktaler Gastfamilien.

Beim Europäischen Jugendchorfestival treten Formationen auch im Fricktal auf, wie hier der Kinderchor «Shchedryk» aus Kiew. Bild: zvg

2400 singbegeisterte Kinder und Jugendliche versammeln sich vom 17. bis 21. Mai in Basel, dem Baselbiet und auch im unteren Fricktal: Das Europäische Jugendchorfestival Basel (EJCF) hat junge Chöre aus elf europäischen Ländern sowie einen Gastchor aus den Philippinen eingeladen. Mit insgesamt 30’000 Zuhörerinnen und Zuhörern rechnen die Organisatoren.

Regulär hatte das EJCF zuletzt 2018 stattgefunden. 2020 musste es wegen Corona abgesagt werden. 2021 wurden zumindest für die Schweizer Sängerinnen und Sänger vor Ort Workshops abgehalten. Die ausländischen Chöre aber blieben zu Hause. Und Konzerte gab es aufgrund der noch immer geltenden Corona-Auflagen auch nur per Livestream statt live.

Grosse Vorfreude auf die 13. Auflage nach langer Zwangspause

Das EJCF fand zum ersten Mal 1992 statt, bis 2010 alle drei und ab 2010 alle zwei Jahre. Es ist jetzt also das 13. Mal. Und die Vorfreude darauf ist der langen Pandemie-Zwangspause wegen besonders gross.

Und wie schon zuvor in der jetzt 30-jährigen Festivalgeschichte ist auch das Fricktal ins Programm eingebunden. Und das mit gleich zwei Orten.

An Auffahrt, 18. Mai, findet in Rheinfelden ein ökumenischer Gottesdienst statt – zunächst in allen drei Kirchgemeinden, dann, um 11 Uhr zum Abschluss, auf dem Rheinfelder Inseli open-air.

Der Kiewer Kinderchor «Shchedryk» ist auch international schon aufgetreten. Bild: zvg

Musikalisch begleiten wird die Gläubigen der Kinderchor «Shchedryk» aus Kiew. «Die 54 Jungen und Mädchen aus der ukrainischen Hauptstadt hätten schon 2020 kommen sollen», erzählt Festivalleiterin Kathrin Renggli. Doch Corona durchkreuzte die Pläne. Jetzt ist es 2023 geworden – und die Kinder und Jugendlichen kommen aus einem unter Krieg und Zerstörung leidenden Land ins Fricktal.

Am Auffahrts-Abend, 17 Uhr, singen die Ukrainerinnen und Ukrainer nochmals, in der römisch-katholischen Kirche in Möhlin. Weitere Programmpunkte dort sind die Aufritte der Herrenformation des Boys Choir Lucerne und des Jugendchors Jutz.ch. Geplant ist auch, dass die drei gemeinsam singen.

Die Sängerinnen und Sänger des Jugendchors Jutz.ch kommen aus 14 Kantonen, auch aus dem Aargau. Sie treten in Möhlin auf. Bild: zvg

Dass das EJCF das Fricktal miteinbezieht, hat eine lange Tradition. Zurück geht sie auf den Musikfonds Möhlin, initiiert von Robert Oertli und weitergeführt von dessen Frau Gerlind. 2018 hat Karin Mahrer aus Möhlin die Organisation übernommen.

54 Mädchen und Jungen wohnen in 17 Gastfamilien

Ihr oblag es auch, jetzt für die 54 Mädchen und Jungen aus Kiew Quartiere zu suchen. Auch mit Hilfe der Musikschule Unteres Fricktal gelang es, sie in 17 Gastfamilien in Möhlin, Rheinfelden und Umgebung unterzubringen.

Dort haben sie Kost und Logis frei – und die Gasteltern an den fünf Festivaltagen interkulturelle Begegnungen, die ihnen sonst verwehrt geblieben wären. Schliesslich bringen die Talente aus der Ukraine weitere internationale Erfahrung mit. «2022 sind sie sogar in der New Yorker Carnegie Hall aufgetreten», erzählt Mahrer – viel zu erzählen also.

Auch die Herrenformation des Boys Choir Lucerne wird beim Möhliner Abendkonzert am 18. Mai mit von der Partie sein. Bild: zvg

Sie freut sich jetzt auf die Ankunft der Gäste aus Kiew am kommenden Dienstag und auf die Tage mit ihnen. «Das wird cool und sicher eine tolle Erfahrung», sagt Karin Mahrer.