Öffentlicher Verkehr Der Bahnausbau zwischen Laufenburg und Stein hat es schwer: Die SVP spricht sich wie die Regierung für eine Buslösung aus Die S1 verkehrt zwischen Laufenburg und Stein nur alle Stunde. Das wollte Roland Agustoni (GLP) ändern und verlangte in einer Motion den Halbstundentakt. Inzwischen hat die Regierung einen Bericht mit den verschiedenen Ausbauvarianten vorgelegt – und spricht sich für eine viel günstigere Buslösung aus. In der Anhörung teilt die SVP diese Meinung.

Die S1 verkehrt zwischen Laufenburg und Stein heute im Stundentakt. Walter Schwager

Der legendäre Quizmaster Robert Lembke pflegte seine Gäste stets zu fragen: «Welches Schweinderl hätten S' denn gern?» Die Aargauer Regierung fragt die Parteien und Institutionen derzeit: «Welches Zügerl hätten S' im Fricktal denn gern?»

Dabei wäre ihr am liebsten, die Parteien würden sich gegen jedes zusätzliche Zügerl aussprechen und mit ihr für eine deutlich günstigere Buslösung votieren – zumindest so lange, bis der S1-Ast zwischen Laufenburg und Stein vom Bund ohnehin vom Stunden- in den Halbstundentakt ausgebaut wird. Zielhorizont dafür ist 2050.

Roland Agustoni kämpfte für den Halbstundentakt

Doch der Reihe nach. Roland Agustoni (GLP), nimmermüder Kämpfer für eine Verdichtung des Zugangebots auf dem S1-Ast zwischen Laufenburg und Stein, forderte im November 2017 den Halbstundentakt auf dieser Linie und kämpfte wenige Monate später mit Verve dafür, dass der Grosse Rat die Motion – gegen den Willen der Regierung – überwiesen hat.

Vier Jahre später, im Mai 2022, legte die Regierung ihren Anhörungsbericht vor – und sagt darin recht offen, dass sie die Motion derzeit nicht mit einer Bahn-, sondern einer Buslösung umsetzen möchte. Der Grund sind die hohen Kosten. Der Bericht zeigt insgesamt vier Bahnlösungen auf, die von einer Streichung des S1-Bahn-Astes Frick–Stein über ein «Flügeln» des Zuges in Stein bis hin zu einem Shuttle-Zug zwischen Stein und Laufenburg reicht.

Kosten zwischen 44 und 446 Millionen Franken

Je nach Variante kämen so zwischen 44 und 446 Millionen Franken Infrastruktur- und Folgekosten auf den Kanton zu. Zudem müsste er der Bahn zwischen 800'000 und 6,5 Millionen Franken Abgeltungen mehr pro Jahr zahlen als heute.

Wenn, so bilanziert, dann wäre der asymmetrische Shuttle, der am Morgen den Anschluss an die S-Bahn aus Frick nach Basel sicherstellt und ab dem Mittag jenen aus Basel, die zielführendste Lösung. Kostenpunkt für die benötigte Infrastruktur samt Folgekosten: 61 Millionen Franken.

Aber eben: wenn. Denn die Regierung findet das Kosten-Nutzen-Verhältnis angesichts der niedrigen Zugnachfrage als nicht gegeben und schlägt einen zusätzlichen Schnellbus zwischen Laufenburg und Stein vor, der dann den Anschluss in Stein an den IR-Zug Zürich-Basel sicherstellt und «eine vergleichbare Reisezeit wie ein Shuttlezug mit Umsteigen in Stein auf die S-Bahn nach Basel» hat.

Busterminal am Bahnhof Brugg, Bus Laufenburg Claudia Meier / BRU

SVP spricht sich für Buslösung aus

Nun sind die Parteien und Institutionen gefragt: Bis am 21. August können sie zu den Fragen der Regierung Stellung nehmen. Die SVP, die 43 der 140 Grossrätinnen und Grossräte stellt, hat es bereits getan – und teilt die Meinung der Regierung, dass die Taktverdichtung erst längerfristig und durch den Bund finanziert erfolgen soll und stattdessen das Gebiet Laufenburg mit einem Busnetz abgedeckt werden soll.

Entsprechend erachtet sie den asymmetrischen Shuttlezug zwar als beste Bahnvariante, sieht aber – wie die Regierung – darin nur einen beschränkten lokalen Nutzen und lehnt die nötigen Investitionen ab. Sie schreibt:

«Es entstehen unverhältnismässige hohe Kosten, die sich aufgrund der prognostizierten Nachfrage und Kundenfrequenz nicht rechtfertigen lassen.»

Zudem gäbe es «x vergleichbare Anliegen im Kanton Aargau, die ebenfalls so behandelt werden müssten».

Die Ansicht, dass das Fricktal grundsätzlich gut mit dem ÖV erschlossen ist, teilt die SVP allerdings nicht. Ihr fehlt der Bezug zum Gesamtverkehrskonzept für das Fricktal. Sie spielt den Ball zurück und fragt die Regierung ihrerseits, was mit den Seitentälern des Fricktals sei, wann endlich ein Konzept entwickelt werde, wie die Einwohnerinnen und Einwohner dieser Täler effizient zum Entwicklungsschwerpunkt Stein und auch nach Aarau gelangen. Und:

«Wie wird den chronisch überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln entgegengewirkt?»