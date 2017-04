Nach fast 40 Jahren könnte heute Abend eine Ära zu Ende gehen. Der Vorstand der Genossenschaft Bären Hottwil beantragt nämlich, das Gasthaus an das Pächterehepaar Geri und Esther Keller zu verkaufen und die 1979 gegründete Genossenschaft aufzulösen. Für Geri Keller wäre es ein «Heimkauf» seines Elternhauses, schliesslich ist er im «Bären» aufgewachsen, ehe die Liegenschaft nach dem Tod der Mutter verkauft wurde.

«Klar, ich spüre hier meine Wurzeln», sagt Geri Keller. Nostalgische Gefühle seien aber nicht der Hauptgrund dafür, dass er sich zusammen mit seiner Frau zum Kaufangebot entschlossen habe. Die ganze Familie stehe dahinter, betont Keller.

«Wir wollen hier weiterhin Verantwortung übernehmen und das Gasthaus weiterentwickeln», so Keller. Und: «Wir glauben an eine gute Zukunft des ‹Bären› und möchten, dass der Gastronomiebetrieb in Hottwil langfristig gesichert ist.» Für eine Aussage, ob eines der drei Kinder dereinst in die Fussstapfen der Eltern treten könnte, sei es aber noch zu früh.

Vorstand beantragt Verkauf

Seit Ende 2005 sind Esther und Geri Keller als Pächter im «Bären» tätig und haben ihr Restaurant in den gut elf Jahren in der Region gut etabliert. Keller sieht dennoch Vorteile darin, das Gasthaus künftig als Eigentümer und nicht mehr als Pächter zu führen. «Wir können die Entwicklung etwas freier steuern und falls nötig auch rascher reagieren», ist er überzeugt. Konkrete Veränderungspläne hat das Ehepaar Keller derzeit noch nicht – Ideen schon. «Wir möchten die Abläufe dereinst optimieren und dafür Anpassungen im Gastrobereich vornehmen», sagt Geri Keller.

«Wir haben uns den Kauf gut überlegt und intensive Abklärungen getroffen», so Keller. Das Resultat der Abklärungen: Die Kellers möchten den «Bären» für rund 725 000 Franken erwerben. Voraussetzung dafür ist eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen an der heutigen Generalversammlung.

Nervös ist Geri Keller vor dem grossen Tag nicht. «Es kommt, wie es kommen muss», sagt er. Negative Reaktionen zu den Kaufplänen habe er aber bislang keine gehört. «Im Gegenteil, die Gäste haben alle erfreut reagiert.» Positiv stimmt Keller auch, dass der Genossenschafts-Vorstand «voll und ganz» hinter dem Verkauf stehe.