Fricktal Der Start in die Badi-Saison glich einem schmerzhaften Bauchklatscher – aber jetzt gibt es endlich Sonne Das Wetter sorgte bei den Fricktaler Badis für einen schlechten Start in die Saison 2023. Jetzt aber lassen die Wetterprognosen für die kommenden Tage wenigstens auf einige Besucherinnen und Besucher hoffen, schliesslich steigen die Temperaturen ab Sonntag über 20 Grad. Das ist dringend nötig – löst bei den Badi-Betreibern aber noch keine Euphorie aus.

Sprung ins kalte Nass: Raimund Strauck ist derzeit der Einzige, der sich ins 16 Grad kühle Wasser der Badi Laufenburg wagt. Bild: Hans Christof Wagner

Es braucht dieses Jahr Geduld mit der Badi-Saison. Vergangenes Wochenende war der Saisonstart vieler Freibäder in der Region sozusagen mit einem schmerzhaften Bauchklatscher ins Wasser gefallen. Auch die ungebrochene Motivation der Betreiber konnte den Fehlstart nicht verhindern – das Wetter machte ihnen schlicht einen Strich durch die Rechnung.

Nun aber sieht es für die kommenden Tage endlich etwas besser aus: Die Wetterprognosen gehen davon aus, dass es einige Sonnenstunden gibt und die Temperatur am Sonntag und Montag über die 20-Grad-Marke klettert. Wobei: Übermässige Euphorie löst das bei den Badi-Betreibern noch nicht aus. Sie wissen: Es braucht mehr als etwas Sonne und 20 Grad, um einen Run auf die Badi auszulösen.

«Auch die 20 Grad am Wochenende werden kein perfektes Badiwetter», konstatiert etwa der Möhliner Schwimmbadleiter Patrick Peter. Und er ist mit dieser Beobachtung nicht allein.

Keine 100 Eintritte in der ersten Woche

Aber: Es ist ein Anfang – und der ist dringend nötig. «Es war dieses Jahr schon ein wirklich schlechter Start», räumt Willy Vogt, Betriebsleiter des Rheinfelder Strandbads ein. Insgesamt habe man seit Geschäftsbeginn letzte Woche wohl keine 100 Eintritte verkauft. Das Strandbad brauche dringend eine Wärmeperiode, um so richtig anlaufen zu können, sagt er.

Auch das Schwimmbad in Laufenburg konnte kaum Besucherinnen und Besucher ins kühle Nass locken. Es sei einfach kein Badiwetter zum Saisonauftakt gewesen, berichtet Lukas Hochreuter. Er betreibt das neu eröffnete Badirestaurant unter Flagge der Gipf-Oberfricker Gelateria «Chelati».

Es seien sichtbar mehr Leute für das gastronomische Erlebnis gekommen als für die sportliche Betätigung im Wasser, erzählt er. Nur die abgehärteten Stammgäste sähe man regelmässig ihre Bahnen ziehen.

Es sind mehr Mäharbeiten nötig

In Möhlin lief das Badegeschäft besser an. So hätten letztes Wochenende doch 200 Personen den Weg ins «Bachtalen» gefunden, von denen sich viele trotz der widrigen Verhältnisse das erste Bad nicht nehmen liessen, erzählt Patrick Peter. Weiter seien auch am Auffahrtsdonnerstag noch einmal um die 50 Badegäste gekommen.

Peter gibt zudem zu bedenken, dass noch vor ein paar Jahrzehnten dieses relativ frische und nasse Wetter zu dieser Jahreszeit völlig normal war. Ebenso sei es normal, dass der Betrieb auch mal langsam anläuft. Mühsam gestalte sich ob des vielen Regens eher der Unterhalt der Grünflächen, da die Vegetation schnell wächst. «Ich bin momentan nur am Mähen», sagt Peter lachend.