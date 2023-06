Bad Säckingen/Stein «Wir sind der Flickerei und Leimerei endlich müde»: Als die historische Holzbrücke beinahe abgerissen wurde Die historische Holzbrücke zwischen Bad Säckingen und Stein ist mit ihren 203,7 Metern die längste gedeckte Holzbrücke Europas und ein Wahrzeichen der Region. Das Bauwerk wird in diesem Jahr 450 Jahre alt. Dass die Brücke heute noch steht, ist dabei nicht selbstverständlich: In ihrer Geschichte bestand mehrfach die ernsthafte Gefahr, dass sie abgerissen wird.

Die alte Holzbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen mit dem Fridolinsmünster im Hintergrund ist heute eines der Wahrzeichen der ganzen Region. Bild: Nadine Böni (3. 7. 2019)

Die Holzbrücke zwischen Stein und Bad Säckingen zieht jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher an. 2023 nun wird das Bauwerk 450 Jahre alt – was unter anderem am Wochenende am diesjährigen Brückenfest gefeiert wird. Dass die Holzbrücke heute noch steht, ist dabei nicht selbstverständlich. Denn es bestand in der Geschichte der Brücke mehrfach die ernsthafte Gefahr, dass sie abgerissen wird.

Etwa 1926, im Jahr, als wieder einmal Teile der Brücke erneuert wurden. In Zeitungsberichten aus dem «Säckinger Tagblatt» von damals kommt der Zeitgeist sehr deutlich in den abfälligen Äusserungen zu der heutigen Sehenswürdigkeit zum Ausdruck.

Die Schweizer drohten mit einem Boykott

Einige Passagen der Ausgabe vom 20. März 1926 lauten gekürzt: «Die hiesige Einwohnerschaft kann sich mit der Flickerei ohne Ende nicht einverstanden erklären: Heute liegen die Dinge doch einfach so, dass der Gemeinde aus dem gegenwärtigen Zustand der Brücke grosse wirtschaftliche Schädigungen erwachsen. Der Verkehr wird abgelenkt, unsere Schweizer Nachbarn drohen mit Boykott, sofern sich die badische Regierung nicht angelegen sein lässt, etwas Durchgreifendes zu tun.»

Das Bild zeigt die Holzbrücke vor dem Jahr 1926. Denn in dem Jahr wurde das hier sichtbare Joch abgerissen und ersetzt. Bild: Archiv Karl Braun

Die Zeitung forderte unverhohlen, dass sich die Regierung mit der Frage eines Neubaus befasst. Zu lesen war etwa: «Wir sind der Flickerei und Leimerei endlich müde.» Anders als heute gab es seinerzeit offenbar keine innige Bindung der lokalen Bevölkerung zu ihrer Brücke, was zu solchen rabiaten Tönen führte. Aber es kam anders: Nur das marode erste Joch wurde abgebrochen und ersetzt.

Die Nazis wollten die Brücke sprengen

Diese geschichtlichen Ereignisse zeigen aber, dass das Jahr 1926 auch das Ende der Holzbrücke hätte bedeuten können. Doch es war nicht der letzte Versuch, die alte Brücke zu zerstören: Eine grosse Gefahr für sie bestand gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, als die Nazis die Holzbrücke sprengen wollten. Nur dem mutigen Eingreifen von Theodor Benecke ist es zu verdanken, dass die Sprengung verhindert werden konnte.

Die Inschrift auf dem ersten Joch der Holzbrücke von der deutschen Seite aus: Das sogenannte Kübler-Joch wurde von der gleichnamigen Firma 1926 erbaut. Bild: Karl Braun

Durch den Bau des Kraftwerks in den 1960er-Jahren war die Situation erneut schwierig. Wäre der Staubereich des Rheines verlängert und das Kraftwerk in der Nähe des Giessens gebaut worden, wie es eine Planung vorsah, wäre die Holzbrücke im Rhein versunken. Die Kraftwerksbetreiber baten gar an, eine neue Brücke als Ersatz zu finanzieren.

Besonders einige Säckinger Bürger und der Verein Badische Heimat haben sich vehement gegen den Abriss gewehrt, um das Stadtbild zu erhalten. Wobei sie teils als rückständig und weltfremd bezeichnet wurden.

Ein Kandidat für das Weltkulturerbe?

Heute dagegen gibt es Stimmen, die es für angemessen halten, dass der Weltkulturerbe-Status für die noch vorhandenen Holzbrücken Europas angemessen wäre. Klar ist: Die geschichtsträchtigen Brücken gehören zu einer Zeitepoche des Brückenbaus und sind charakteristisch für die Kulturlandschaft, die sich von den Alpen bis in den Norden zieht.

2008 widmeten die Deutsche und die Schweizerische Post der Holzbrücke sogar eine Sondermarke. Bild: Karl Braun

Eine Brücke zwischen Bad Säckingen und Stein wurde erstmals 1272 urkundlich erwähnt. Ob es sich dabei zumindest in Teilen um die heute noch existierende Holzbrücke handelt, ist unklar. Denn andere Quellen gehen von einer ersten Erwähnung 300 Jahre später aus. Unstrittig ist: Mit ihren 203,7 Metern ist sie die längste gedeckte Holzbrücke Europas.

* Der Artikel wurde erstmals 2022 im «Südkurier» abgedruckt und erscheint hier in einer gekürzten Fassung.