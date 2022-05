Bad Säckingen Verjüngungskur nach dem 45. Geburtstag: «Aqualon» will zur Wellness-Oase werden Die Therme in Bad Säckingen will weg vom Image, nur für Kranke da zu sein – ein Trend, der die gesamte Branche kennzeichnet. «Thermalbäder müssen Wohlfühlorte sein», sagt Geschäftsführer Franc Morshuis.

«Aqualon»-Geschäftsführer Franc Morshuis will das Bad Säckinger Thermalbad nach Corona in die Erfolgsspur bringen. Annemarie Rösch

Säckingen schmückt sich seit 1978 mit «Bad». Trotz des Niedergangs des Bäderwesens in den 1990er-Jahren besitzt es mit dem «Aqualon» ein Thermalbad, das ihm erlaubt, diesen ­Titel weiterzuführen.

Am Wochenende feierte das «Aqualon» seinen 45. Geburtstag. «Aqualon»-Geschäftsführer Franc Morshuis und Arne Mellert vom Heilbäderverband Baden-Württemberg glauben, dass Heilbäder fort müssen vom Image, nur für Kranke da zu sein. Vielmehr müssten sie auf Wellness setzen, um wirtschaftlich arbeiten zu können.

Nach Auskünften des Heilbäderverbands gibt es 35 Thermal- und Mineralbäder in Baden-Württemberg, im Landkreis Waldshut aber nur das in Bad Säckingen. Das nächste liegt im Landkreis Lörrach mit Bad Bellingen, gefolgt von Badenweiler im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Das Aufgabenspektrum der Thermal- und Mineralbäder lässt sich in zwei Schwerpunkte untergliedern: medizinisch-therapeutische Behandlungen sowie Erholungs- und Entspannungsangebote.

Thermalbäder müssen Wohlfühlorte sein

«Wenn ein Bad heute profitabel arbeiten will, dann braucht es einen gut ausgebauten Wellness-Bereich mit einer Saunalandschaft und Gastronomie», sagt Arne Mellert vom Heilbäderverband Baden-Württemberg. Nicht viel anders sieht das Franc Morshuis vom «Aqualon». «Thermalbäder müssen heute Wohlfühlorte sein, Oasen, in denen sich die Menschen eine Auszeit gönnen», sagt Franc Morshuis. «Wir wollen die Lebensqualität verbessern, was ja auch eine präventive Wirkung hat, um Erkrankungen vorzubeugen.»

Den kleinsten Anteil der Besucher in Heilbädern machen heute noch Kassenpatienten aus. Das war vor der Reform in den 1990er-Jahren anders: Viele Bäder lebten damals von ebendiesen. Dann wurde die Länge der Kuraufenthalte von vier bis sechs auf drei Wochen reduziert. Zudem wurde ein System der Fallpauschalen eingeführt: Die Kassen zahlen nicht mehr nach Behandlungsdauer, sondern pro Behandlungsfall.

Ein japanisch anmutender Garten

So sollte Geld gespart werden. In Bad Säckingen führte das zum Rückgang des Klinikwesens und zu Schliessungen. Als die Schweizer «Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach und Baden» das «Aqualon» 2007 von der Stadt Bad Säckingen übernahm, war es pleite.

Seither hat sich viel getan, um das Thermalbad wieder profitabel zu machen. 15 Millionen Euro hat die Stiftung investiert: Der Eingangsbereich mit Bistro wurde komplett erneuert, im Garten, der japanisch anmutet, ist eine Saunalandschaft entstanden. Zwei Naturbadebecken wurden gebaut, die nicht chloriert werden. Im Untergeschoss des «Aqualon» hat die Stiftung ein Fitnessstudio eingerichtet. «Wir brauchen auch junge Gäste, um profitabel zu sein», sagt Franc Morshuis.

Mit besonderen Events sollen Besucher angelockt werden. So spielt ein DJ an manchen Abenden Lounge-Musik. Drinks werden serviert. Einen ähnlichen Weg gehen Bad Bellingen oder Badenweiler.

Besucherzahlen hinken noch immer hinterher

Wie genau sich die Wellness-Strategie auszahlt, will Franc Morshuis nicht beziffern. Er betont aber, dass eine schwarze Null das Minimum sei. Corona hat dem Bad allerdings zugesetzt, noch immer liege die Besucherzahl etwa 20 Prozent unter der vor Corona. Überbrückungshilfen hat das «Aqualon» allerdings bekommen. Anders als die meisten anderen Bäder im Land ist es allein in Hand der Stiftung.

Vielerorts sind dagegen die Gemeinden oder der Staat für die Gebäude zuständig. Auch in Badenweiler. «Im operativen Bereich erzielen wir Gewinne», sagt Geschäftsführer Maximilian Kannewischer. Ohne einen staatlichen Helfer im Rücken sieht er allerdings Schwierigkeiten – gerade bei Investitionen. «Es gibt auch Bäder ganz in privater Hand, die Gewinne erzielen», sagt Arne Mellert vom Heilbäderverband. Welche, will er aber nicht sagen.