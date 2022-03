Bad Säckingen Sechs Jahre nach tödlichem Unfall: Wer auf den Spitalplatz fährt, muss den Poller anrufen Nach dem Unglück in Bad Säckingen mit zwei Toten ging es sechs Jahre, bis die absenkbare Barriere installiert wurde.

Der Spitalplatz in Bad Säckingen. Stefan Ammann

«Ich kann mich gar nicht daran sattsehen», freut sich Carola Plassmann. Jahrelang hat sie sich für einen absenkbaren Poller auf dem Spitalplatz in Bad Säckingen eingesetzt, und jetzt ist er da. Ab dem 21. März ist der Poller zwischen Schönaugasse und Spitalplatz offiziell in Betrieb. Wer den Poller dann passieren möchte, muss berechtigt sein – und anrufen.

Im Mai 2016 hatte ein 84-jähriger Autofahrer am Spitalplatz Brems- und Gaspedal verwechselt und war in die Tische im Aussenbereich der «Osteria Bar Eden» und der «Alten Zunft» gerast. Zwei Menschen starben ­– eines der Opfer stammte aus dem Fricktal ­–, 27 wurden verletzt.

Poller soll verhindern, dass sich Ähnliches wiederholt

«Das ist einer der tragischsten Tage in den vergangenen Jahrzehnten in Bad Säckingen gewesen», sagt Bürgermeister Alexander Guhl bei der Poller-Einweihung. Der Unfall habe einen Lähmungseffekt auf die Stadt gehabt. Der Poller soll künftig verhindern, dass Autofahrer auf den Spitalplatz fahren können.

Der absenkbare Poller soll für Sicherheit sorgen. Christoph Giese

Der Poller ist absenkbar, sodass Anwohner und Rettungsdienste weiterhin auf den Spitalplatz kommen. Und wie kommt man am Poller vorbei? Auf beiden Seiten des Pollers sind Kontaktschleifen im Boden verbaut, die Autos erkennen. Dann muss der Fahrer den Poller aktivieren.

«Wenn man durchfahren möchte, muss man den Poller anrufen», erklärt Giuseppe Panetta, Leiter des Tiefbauamts im Rathaus. An einer Hauswand neben dem Poller steht eine Kontaktstation. Darin befindet sich eine SIM-Karte. Der Poller hat also eine eigene Handynummer. Wer nun auf den Spitalplatz fahren möchte, muss die Nummer des Pollers wählen und der senkt sich ab. Allerdings muss man dazu berechtigt sein.

Der Poller senkt sich dann nur ab, wenn der Anruf von einer hinterlegten Nummer kommt. Das heisst, allein die Nummer des Pollers zu kennen, genügt nicht. Wer eine Berechtigung für die Einfahrt bekommt und wessen Nummer hinterlegt wird, prüft das Ordnungsamt. Das betrifft vor allem Anwohner sowie das Modehaus May.

Um den Poller wurde in Bad Säckingen jahrelang heftig gestritten und unterem anderen dessen Sinnhaftigkeit sowie dessen Position in Frage gestellt. In der Folge des Unfalls wurde der Platz 2017 Teil der Fussgängerzone.

Bürgermeister spricht von «Jahrhundertprojekt»

Da sich aber noch immer viele nicht an das Einfahrverbot hielten, wurde unter anderem Carola Plassmann aktiv. Sie setzte sich stark für den Bau ein, denn sie war im Mai 2016 selbst auf dem Weg in die Osteria Bar zu ihrem Stammtisch, als der Unfall passierte. «Der Spitalplatz wird inzwischen auch von vielen Familien und älteren Menschen zum Verweilen genutzt. Der Poller sorgt für ein Sicherheitsgefühl», sagt Plassmann.

Sie hatte mit ihrer Initiative umgerechnet rund 10000 Franken für die Finanzierung gesammelt. Plassmann habe den Druck auf die Stadtverwaltung stets hochgehalten, sagt Bürgermeister Guhl, der froh ist, dass dieses «Jahrhundertprojekt» abgeschlossen ist: «Wir haben uns manches zu kompliziert gemacht und hätten die Lösung auch schneller haben können.»

Insgesamt kostete der Bau umgerechnet rund 30000 Franken. Darin sind laut Guhl auch die Pflasterarbeiten enthalten, die ohnehin nötig waren.