Bad Säckingen «Schicksalsstrom Europas»: Wie der Rhein die Menschen seit Generationen trennt und verbindet Die Ausstellung «Säckinger Rheingeschichten» im Schloss Schönau in Bad Säckingen zeigt die zwiespältige Rolle, die der Rhein spielt. Sie zeigt den Wandel, dem der Fluss unterworfen war. Und erzählt die Geschichten der Menschen an seinem Ufer – mitsamt dem neuesten Kapitel: der Schliessung der Rheinbrücken während der Pandemie.

Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer in der Ausstellung «Säckinger Rheingeschichten». Michael Gottstein

Der Rhein wird aus gutem Grund als «Schicksalsstrom Europas» bezeichnet. Er bildet einen gemeinsamen Kulturraum, markierte aber auch oft die geografische und geistige Grenze. Kaum ein Thema wäre daher geeigneter für grenzüberschreitende Ausstellungen.

Nun wurde im Hochrheinmuseum die Präsentation «Säckinger Rheingeschichten» als Teil eines trinationalen Kulturprojektes eröffnet, an dem 38 Partner aus Frankreich, der Schweiz und Deutschland teilnehmen. Auch das Fricktaler Museum in Rheinfelden beteiligt sich mit der Ausstellung «R(h)ein geschaut! Facetten des Lebens am Hochrhein» «daran».

Bürgermeister Alexander Guhl begrüsste viele Besucherinnen und Besucher im Schloss Schönau, darunter Markus Moehring, den Koordinator des Netzwerks Museen und Leiter des Dreiländermuseums in Lörrach (D). Dort ist eine Überblicksausstellung zu sehen, welche die deutsche, französische und Schweizer Perspektive auf den Rhein beleuchtet.

Die zwiespältige Rolle des Rheins

Bereits 2010 hatte eine Ausstellung unter dem Titel «Rheinansichten – Rheingeschichten» im Haus Fischerzunft stattgefunden. Die damals präsentierten historischen Fotos samt erläuternden Texten wurden nun übernommen, in ein neues Ausstellungslayout integriert und durch Fotos und Ölgemälde aus dem reich bestückten Archiv des Museums ergänzt.

Stellvertretend für die idyllische Seite des Stromes steht Ernst Schwobthalers postkartentaugliche Ansicht der Stadt vom Rhein aus, während Otto Rünzis Nachtansicht eines der raren Beispiele einer «schwarzen Romantik» darstellt. Die in tiefbraunen und schwarzen Tönen gemalte Silhouette scheint fast mit dem nachtschwarzen Himmel zu verschmelzen.

Eine der seltenen Nachtansichten von Bad Säckingen stammt von Otto Rünzi. Michael Gottstein

Diese zwiespältige Rolle des Rheins wird auch in der Ausstellung deutlich, die sich auf den Zeitraum von 1876 bis 1968 konzentriert. Waren die Verbindungen zwischen der Schweiz und Deutschland einst sehr eng, markierten der Erste Weltkrieg und der Aufstieg des Nationalsozialismus eine Zäsur.

Geschlossene Brücken während der Pandemie

Da viele Menschen in der Region eine emotionale Beziehung und ihre ganz eigenen Geschichten zum Fluss haben, sitzt dieses Trauma noch immer tief. Museumsleiterin Jasmin Rauhaus-Höpfer erklärt denn auch:

«Als die Brücke während der Coronapandemie geschlossen wurde, löste dies bei vielen Menschen Beklemmung aus.»

Im Laufe seiner Geschichte war der Rhein einem steten Wandel unterworfen. Die einst bedeutende Fischerei spielt wirtschaftlich kaum noch eine Rolle, und das Rheinbad wurde abgerissen, um Platz für das 1966 fertiggestellte Rheinkraftwerk zu schaffen. «Heute ist der Hochrhein mit elf Wasserkraftwerken eine der ergiebigsten Energiequellen Europas», so die Museumsleiterin. Dem Wandel getrotzt hat die Holzbrücke.

Dank der anschaulich aufbereiteten Informationen ist der Besuch lohnenswert. Die Ausstellung «Säckinger Rheingeschichten» ist noch bis zum 31. März 2023 im Hochrheinmuseum im Schloss Schönau zu sehen. Das Schloss ist während der Wintersaison donnerstags und sonntags zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet.