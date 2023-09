Bad Säckingen «Hoffen auf gut besuchte Vorstellungen»: Gloria-Theater gibt Spielplan für neue Saison bekannt – mit 39 Vorstellungen Nach Umbauarbeiten eröffnet das Gloria-Theater in Bad Säckingen mit mehr Beinfreiheit die Saison. Das Programm wartet mit vielen bekannten Gesichtern auf. Den Auftakt macht am 4. Oktober Tom Gerhardt, der «Hausmeister Krause» auf die Bühne bringt.

Mit viel Prominenz, neuen Produktionen und alten Bekannten will das Gloria-Theater in Bad Säckingen auch in dieser Saison zehntausende Besucherinnen und Besucher begeistern. «Es ist Jahr für Jahr eine grosse Herausforderung ein anspruchsvolles und zugleich spannendes Programm zusammenzustellen, in dem sich jeder Gast wiederfindet», erklärt Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt, «dank unserer langjährigen guten Kontakte, die mittlerweile über den ganzen Erdball gespannt sind, ist es uns auch in dieser Saison gelungen wieder einen hochkarätigen Spielplan aufstellen zu können».

Gloria-Intendant Jochen Frank Schmidt präsentiert den neuen Spielplan für die Saison 2023/2024 Bild: zvg

Auch im Saal gab es weitere Modernisierungsmassnahmen. So wurden die Sitzreihen auf dem Balkon durch die Förderfreunde des Gloria Theaters neu montiert, sodass nun für alle Reihen etwas mehr Beinfreiheit besteht.

Ein breit aufgestelltes Programm

In der neuen Saison ist vom Musical, über die besten Comedians Deutschlands bis hin zur Rockband für fast jeden etwas dabei. In Sachen Comedians startet am 30. Oktober Matze Knop. Es folgen die Mädels von «Suchtpotenzial» am 9. November, Kabarettist Django Asyl am 29. November, Altmeister Bernd Stelter am 30. November. Der Meister des gepflegten Halbsatzes Rolf Miller am 7. Dezember, das legendäre Comedy-Trio Eure Mütter am 18. Januar, die Mixed Show Nightwash am 7. März und Mundstuhl am 20. April, bevor das Enfant terrible der deutschen Comedy-Szene Ingo Appelt die Saison beendet.

Dazwischen dürfen sich Musikfans am 27. Oktober auf eine AC/DC-Rockshow freuen. Ausserdem wartet der Spielplan mit Acts wie «The golden Voices of Gospel», der Pink-Floyd-Tribute Band «Kings of Floyd», der Beatles Tribute-Band Help, den japanischen Trommlern von «Kokubu», der Simon & Garfunkel Revival Band, der Band «Die Feisten» und ABBA-Gold auf. Der Familienausflug ist mit dem Kindermusical «Alice im Wunderland» am 13. und 14. Dezember, oder der Zaubershow mit dem Schweizer Zauberkünstler «Magree» gesichert.

Tickets werden schon gut nachgefragt

Als ganz besondere Veranstaltungen stechen die Kurzfilm-Matinée am 25. Februar und das Gastspiel des Schattentheaters «Moving Shadows» heraus. Theaterfans dürfen sich auf das Schauspiel «Hausmeister Krause» die Oper «Tosca», das Ballett «Nussknacker and beyond», Kabarett mit Urgestein Matthias Richling und das Musical «Manche mögens heiss» freuen. «Wir sind sehr stolz auf dieses umfangreiche Programm», fasst Alexander Dieterle zusammen, «die Tickets werden schon jetzt sehr gut nachgefragt und wir freuen uns auf hoffentlich 39 gut besuchte Vorstellungen». (az)