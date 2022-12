Bad Säckingen Flashmob im Supermarkt: Gloria-Theater überrascht mit Musical-Einlage zwischen Backwaren und Tütensuppe Das Gloria-Theater überrasche die Kundinnen und Kunden im Bad Säckinger Schmidts Markt. Plötzlich fingen Schauspielerinnen und Schauspieler an, zu singen und zu tanzen. Der Supermarkt wurde zur Bühne einer Szene des Musicals «Tommy Taylors Traumfabrik». Die AZ zeigt das Video.

Das Gloria-Theater inszenierte einen Flashmob im Schmidts Markt in Bad Säckingen. Michael Döbele / zvg

Ein ganz normaler Mittag im Schmidts Markt in Bad Säckingen. Die Kundinnen und Kunden erledigen ihre Einkäufe. Plötzlich fängt einer von ihnen an zu singen, eine weitere steigt mit ein. Und dann wird im Hauptgang des Supermarktes auf einmal eine Szene des Musicals «Tommy Taylors Traumfabrik» aufgeführt. Die übrigen Besucherinnen und Besucher des Marktes werden ungewollt Teil dieser etwas surreal anmutenden Szene.

In Fachkreisen nennt man eine solche Aktion einen «Flashmob». Genau solch einen haben Schauspielerinnen und Schauspieler des Gloria-Theaters in Bad Säckingen am Samstag im Supermarkt inszeniert. Für solche Darbietungen ist das Gloria-Theater bekannt. Musical-Komponist Jochen Frank Schmidt sagt:

«Ein Flashmob ist für uns die Königsdisziplin.»

Ein Video des Flashmobs hat das Theater auf «Youtube» gepostet. Youtube/Gloria Theater

Auf der Bühne zu spielen, das könne jeder. «Aber ganz ohne Mikrofone, ohne Kostüme und mitten in der Öffentlichkeit, die Menschen um einen herum zu begeistern, das ist schon nochmals etwas ganz anderes.»

Und begeistert waren diejenigen, die zufällig in den Genuss dieser einzigartigen Darbietung kamen, tatsächlich. Mit tosendem Applaus wurden die Schauspielerinnen und Schauspieler des Gloria-Theaters im Schmidts Markt in Bad Säckingen gefeiert. (az)