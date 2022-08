Bad Säckingen Brandkatastrophe: Als vor 750 Jahren fast eine ganze Stadt in Flammen aufging Am 17. August 1272 fiel die ganze Stadt einer Brandkatastrophe zum Opfer. Der Wiederaufbau dauerte mehrere Jahrzehnte. Auch das Fridolinsmünster und das Damenstift brannten ab.

Ausschnitt aus dem bekannten Stich von Merian aus der Zeit um 1640. Er zeigt den Bereich zwischen Schloss und Brücke, in welchem sich heute der Tanzenplatz befindet. Stadtarchiv Bad Säckingen

Schon häufig wurde in der Geschichtsforschung bedauert, dass es für Säckingen so wenige Schriftstücke und historische Unterlagen aus der Zeit vor dem Jahr 1272 gibt. Die Ursache ist der grosse Stadtbrand, der sich vor wenigen Tagen genau vor 750 Jahren ereignete und dem beinahe die ganze Stadt zum Opfer fiel. Ein namentlich nicht bekannter Dominikanermönch in Colmar hielt diese furchtbare Katastrophe in seinen geschichtlichen Aufzeichnungen fest.

Demnach war das Feuer am Mittwoch, 17. August 1272, in einem Haus in Säckingen ausgebrochen und breitete sich von dort über die gesamte Stadt aus. Was das Feuer ausgelöst hatte, ist nicht bekannt. Fast alle Gebäude brannten nieder, darunter auch das Fridolinsmünster und das Damenstift mit seinem historisch wertvollen Archiv.

Kriegszüge von Bad Säckingen aus

Säckingen spielte damals eine besondere Rolle in den kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Rudolf von Habsburg, dem späteren König, und Bischof Heinrich von Basel. Rudolf hatte mit seinen Soldaten in Säckingen Quartier bezogen und führte von hier aus Kriegszüge nach Basel durch; kurz vor dem Brand in Säckingen hatte er in Kleinbasel Feuer legen lassen.

Bischof Heinrich nutzte nun die Gelegenheit und schickte Truppen in das niedergebrannte Säckingen, die die Befestigungsanlagen, soweit sie noch nicht in Schutt und Asche lagen, zerstörten und die Steine wegführen liessen.

Für den Dominikanermönch des 13. Jahrhunderts gab es eine einfache Erklärung dafür, warum Säckingen dieses grosse Unglück ereilte: Die Bewohner hätten sich von ihrem Patron, dem heiligen Fridolin, abgewandt und hätten sich dem zügellosen, sündhaften Leben hingegeben. St.Fridolin, der die Stadt immer beschützt habe, soll schon lange vor dem Unglück seinen Unmut deutlich geäussert haben, indem er immer wieder von innen gegen seinen hölzernen Sarg geklopft habe.

Mehrere Jahrzehnte, bis Schäden beseitigt waren

Die Gebeine des heiligen Fridolin haben den Brand überstanden. Einige davon liegen in diesem Reliquienschrein im Fridolinsmünster. Lisa Petrich

Die Gebeine des heiligen Fridolin hatten den Brand gut überstanden, ebenso ein paar Gebäude in der Nähe des heutigen Tanzenplatzes. Doch von den damals beim Brand übrig gebliebenen Gebäuden steht laut Fridolin Jehle heute keines mehr.

Das Fridolinsmünster ist heute eine barocke Kirche, zu der das gotische Bauwerk des 14. Jahrhunderts umgebaut wurde. Im Inneren der Kirche lassen sich insbesondere die Wandgemälde und die Stuckarbeiten bestaunen. In der Kirche befindet sich auch ein Schrein mit den Gebeinen des heiligen Fridolin.

Über Tote und Verletzte gibt es keine Angaben. Es hat mehrere Jahrzehnte gedauert, bis die Schäden der Katastrophe beseitigt waren. Für immer verloren blieben allerdings die unersetzlichen Dokumente des Damenstiftsarchivs. Sie hinterlassen eine grosse Lücke in der Geschichtsforschung, die nicht mehr geschlossen werden kann. So bleibt vieles aus den frühen Jahren des Stiftes und der Stadt auch weiterhin im Dunkeln.