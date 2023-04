AZ Goldläufe Osterlauf Eiken: Rund 1000 Teilnehmende gingen auf die Strecke – Frauen erhielten erstmals eigenes Startfeld Mit Omar Tareq und Natalia Gemperle feierten zwei unterschiedliche Topathleten den Tagessieg über die 10-Meilen-Distanz des Osterlaufs in Eiken. Ein Erfolg war der Traditionslauf aber auch für andere und für die Organisatoren.

Am 57. Osterlauf in Eiken erhielten die Frauen erstmals ein eigenes Startfeld. Bild: zvg

Sie sorgten im Start-/Zielbereich und beim Durchlauf nach der ersten Schlaufe in Richtung Frick und zurück für Stimmung: die Absolventinnen und Absolventen der Aargauer Polizeischule. 17 Vertreter starteten über die lange Distanz, 20 über die kurze. Durch diese Konstellation waren die Anfeuerungsrufe für die Aktiven des anderen Rennens gegeben. Und davon profitierten fast alle. Der Osterlauf in Eiken – am Ostersamstag ist er für die angehenden Polizisten und Polizistinnen gesetzt im Pflichtprogramm. Der Hallwilerseelauf hat im Herbst dieselbe Funktion.

Die Freude und der Enthusiasmus der angehenden Polizistinnen und Polizisten war bereichernd; die lautstarke Anfeuerung erzielte bei fast allen Läuferinnen und Läufern Wirkung. Mit den gegen 1000 Gemeldeten hatten sie nicht zu rechnen gewagt.

Natalia Gemperle – eine Klasse für sich

Unabhängig von den vielen Läuferinnen und Läufern lancierten die Macher eine Neuerung. Sie boten den Frauen ein Startfeld für sich. Und zwar taten sie dies, indem sie diese fünf Minuten nach den Männern auf die Strecke schickten. Vielen bot sich so die Möglichkeit, Männer einzuholen und stehen zu lassen.

Vor allem eine aber hätte dies etwas weniger intensiv gebraucht: Natalia Gemperle. Die schnellste Frau lief an mehreren hundert Männern vorbei, zum Teil im Slalom. Ein Thema war das für die 32-Jährige nicht. Sie, die Weltklasse-Orientierungsläuferin, reiste von ihrem vorübergehenden Oster-Domizil bei den Schwiegereltern im Thurgau an und untermauerte ihre Klasse. Dies mit einer Zeit von 59:12 Minuten.

Sie erfüllte die Vorgabe, die sie sich unterwegs selber definiert hatte: unter einer Stunde ins Ziel. Sie lachte: «Als ich bei Streckenhälfte eine 29er-Zeit erkannte auf meiner Laufuhr, wollte ich den Rhythmus unbedingt durchziehen.» Die gebürtige Russin ist ab diesem Jahr für das Schweizer OL-Nationalteam startberechtigt. Die Form lässt sich mehr als sehen. An den Weltcup-Selektionsläufen in Norwegen gewann sie vor der versammelten Weltklasse das Mitteldistanzrennen. Natalia Gemperle sagte: «Das gelang mir auch 2018, als ich später in Riga Weltmeisterin wurde.»

Tareq: Unter Druck zur Steigerung

Natalia Gemperle gewann das Frauenrennen mit einem Vorsprung von 4:33 Minuten auf die Walliserin Murielle Nigro, die Siegerin des Limmatlaufs von Ende März. Um eine riesige Differenz handelt es sich, einen Klassenunterschied. Bei den Männern war es enger. 20 Sekunden trennten nach den 53:13 Minuten Sieger Omar Tareq vom zweitplatzierten Tino Polsini. Tareq doppelte mit seinem Erfolg nach. Bereits vor einem Jahr hatte der Mann aus Badisch-Laufenburg die kurze Anreise mit dem perfekten Ergebnis kombiniert. Jetzt freute er sich über eine zeitliche Steigerung. Seine Erklärung:

«Heute spürte ich meine Verfolger stets im Nacken.»

Tareq sprach vom «Mann in Neongelb» und meinte Polsini. Der 23-Jährige freute sich, obwohl er die Lücke nie ernsthaft hatte verringern können. Polsini schlug im Endkampf mit Lukas Burghard einen weiteren grenznahen Süddeutschen.