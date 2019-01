Wegen eines Unfalls um zirka 16.30 Uhr auf der Baslerstrasse in Kaisten AG war die Hauptstrasse zwischen Laufenburg und Sisseln am Montagabend während Stunden in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung konnte erst gegen Mitternach aufgehoben werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Wie Barbara Breitschmied, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau, auf Anfrage sagt, geriet eine 34-jährige Automobilistin auf die Gegenfahrbahn und stiess mit einem Lastwagen zusammen.

Die Unfallverursacherin stieg nach der Kollision aus dem Fahrzeug und flüchtete zu Fuss. Später wurde sie von der Polizei aufgegriffen und ebenfalls ins Spital gebracht.

Die Beifahrerin im Auto musste ins Spital gebracht werden, der Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Allerdings wurde der Lastwagen schwer beschädigt. Zudem lief eine grosse Menge Diesel aus. (az)