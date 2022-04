Bewegungsanlass Grünes Licht für Grossevent: Der Slow-up Hochrhein kehrt nach zwei Jahren Pause zurück Der Wegfall der Massnahmen in der Schweiz und in Deutschland macht den Weg für die 17. Auflage des grössten Bewegungsanlasses in der Region frei: Am 19. Juni gehören die Strassen auf dem 34 Kilometer langen Rundkurs wieder ganz den Velofahrerinnen und Skatern. Die Pandemie könnte dem Slow-up dabei indirekt sogar einen Rekord an Teilnehmenden bescheren.

Mit rund 27'000 Teilnehmenden verzeichnete der Slow-up Hochrhein – hier auf der Laufenbrücke – am 17. Mai 2015 seinen bisherigen Rekord. psc

Die Ampeln für den Slow-up Hochrhein stehen 2022 wieder auf Grün. Nachdem die Pandemie 2020 und 2021 wortwörtlich für einen Stillstand beim grössten grenzüberschreitenden Bewegungsanlass der Region sorgte, sollen die Velofahrerinnen, Skater und Co. am 19. Juni wieder bei autofreiem Ambiente über den 34 Kilometer langen Rundkurs rollen.

Die Entscheidung, den Anlass dieses Jahr wieder durchzuführen, traf der Vorstand letzte Woche. Nachdem hierzulande bereits Mitte Februar die Schutzmassnahmen fielen, machte unlängst das Auslaufen der restriktiven Auflagen in Deutschland den Weg für den Grossanlass frei. So sagt Wendel Hilti von der Geschäftsführung:

«Es gab im Vorfeld des Entscheids keine Diskussion darüber, ob wir den Slow-up durchführen sollen.»

Nun sei die Vorfreude gross, nach zweijähriger Abstinenz, endlich wieder diesen Anlass durchzuführen, der «die Menschen zusammenbringt».

30'000er-Marke könnte wackeln

2022 wird es damit die 17. Auflage des Slow-up Hochrhein geben. Bei den vergangenen Auflagen – gutes Wetter vorausgesetzt – bewegten sich die Teilnehmerzahlen um 20'000 Personen und mehr. Stimmt das Wetter am 19. Juni, geht Hilti davon aus, dass die 30'000er-Marke durchaus geknackt werden kann. Er sagt:

«Gerade während der Lockdowns haben Viele das Fahrradfahren oder Wandern entdeckt, um in dieser Zeit etwas sportlich unterwegs sein zu können.»

Die Streckenführung wird auch nach der unfreiwilligen Pause noch dieselbe wie 2019 sein. Der Rundkurs führt auf deutscher Seite über Laufenburg, Murg nach Bad Säckingen, von dort in die Schweiz und von Stein, Münchwilen, Sisseln, Eiken, Kaisten und wieder nach Laufenburg. Die Querungen über den Rhein finden in Laufenburg über die Laufenbrücke und in Stein/Bad Säckingen über Holzbrücke statt.

Gefahren wird nach wie vor nur in eine Richtung: Gegen den Uhrzeigersinn. «Dies aus Sicherheitsgründen, um Kollisionen zu vermeiden», sagt Hilti. Eine der wenigen Änderungen, die es rund um den Slow-up geben wird, sind einzelne Anpassungen in der Ausgestaltung der Umleitungen für den motorisierten Verkehr. «In der Zwischenzeit sind ja einige Neubaugebiete entstanden», so Hilti.

Budget beträgt über 100'000 Franken

Das Budget für den Slow-up Hochrhein liegt gemäss Hilti bei über 100’000 Franken. Um den Grossevent finanzieren zu können, sei der Verein darauf angewiesen, dass möglichst viele Teilnehmende eine Vignette für fünf Franken, respektive Euro, an den verschiedenen Verkaufsstellen erwerben.

Mit im Boot beim Grossevent sind ausserdem 20 lokale Vereine, die auf sieben Festplätzen entlang der Strecke für Erholung, Verpflegung und Unterhaltung sorgen. Wichtig, so Hilti, sei trotzdem, sich adäquat auf die Witterung einzustellen. Er sagt:

«Bei Hitze etwa genügend Getränke mitzunehmen und für den entsprechenden Sonnenschutz zu sorgen.»