Auszeichnung «Wir haben einiges richtig gemacht»: Maier Beck greift nur knapp an der Krone vorbei – freut sich aber riesig über den Podestplatz Die Laufenburger Bäckerei Maier hat zum ersten Mal an der «Bäckerkrone» teilgenommen – und auf Anhieb einen Spitzenplatz unter den 61 Teilnehmenden erreicht. Die Jury beeindruckte besonders, dass das Traditionsunternehmen bereits in fünfter Generation geführt wird und seine Mitarbeitenden als Fundament für den Erfolg ansieht.

Roman Maier, Geschäftsleiter der Bäckerei Maier mit Sitz in Laufenburg, freut sich über den Podestplatz. Bild: zvg

Für die Laufenburger Bäckerei Maier war es der erste Anlauf. Gemeint ist die Teilnahme an der «Bäckerkrone», einem Wettbewerb, bei dem der Bäcker-Confiseurmeister-Verband und der Hefeverband herausragendes Denken und Handeln auszeichnet. Zwar griff die Bäckerei Maier an der Krone vorbei, landete jedoch hinter dem Sieger, La Bottega del Fornaio in Mendrisio TI, zusammen mit der Bread à porter AG aus Bern auf dem Podest.

Insgesamt standen 61 Bäckerei-Confiserie-Betriebe zur Auswahl. Nach einer Vorselektion besuchte eine Jurydelegation drei Betriebe vor Ort - unter anderem die Bäckerei Maier –, um unter diesen den Sieger zu küren. Jury-Präsidentin Nicole Emmenegger sagt:

«Es war ein knapper Entscheid. Wir mussten lange diskutieren, um den Gewinner zu bestimmen.»

Beeindruckt hat die Jurydelegation, dass Roman und Gregor Maier das 1898 gegründete Familienunternehmen bereits in fünfter Generation führen. «Sie beschäftigen über 200 Mitarbeitende und betreiben zehn Bäckerei- und Café-Filialen. Beck Maier vertraut und setzt auf seine Mitarbeitenden», heisst es in der Jurybewertung weiter.

Dazu käme, dass Nachhaltigkeit ein Schwerpunkt des Unternehmens sei. Der Bau einer Photovoltaik-Anlage im April 2023 bildete dazu den Auftakt. Aktuell prüft die Bäckerei Maier die Möglichkeit, um überschüssige Energie in Form von Wasserstoff zu speichern. «Auch gastronomisch sorgt Beck Maier für innovativen Genuss, etwa mit leckeren Menüs in Weck-Gläsern», heisst es weiter.

Spagat zwischen Wachstum und Nahbarkeit geglückt

Enttäuscht darüber, dass man die Krone nur knapp verpasst hat, ist Geschäftsführer Roman Maier nicht. Ganz im Gegenteil. Er sagt:

«Die Freude über den Podestplatz ist gross. Er ist ein Zeichen dafür, dass wir einiges richtig gemacht haben.»

Man hätte wohl sogar fast ein schlechtes Gewissen bekommen, so Roman Maier weiter, wenn man die «Bäckerkrone» gewonnen hätte. Denn die beiden anderen Mitstreiter auf den vorderen drei Rängen seien Koryphäen in der Branche.

Gregor Maier, Produktionsleiter der Bäckerei Maier. Bild: Dennis Kalt

Beworben habe man sich für den Wettbewerb zum ersten Mal, weil der Zeitpunkt der richtige gewesen sei. Ein Zeitpunkt, nachdem man über die letzten Jahre zu einem grösseren KMU angewachsen sei, dabei aber die Nahbarkeit zur Bevölkerung sowie die Wertschätzung für die Mitarbeitenden nicht verloren habe, so Roman Maier.

Ob Verkaufstalente, erfahrene Bäcker- und Konditormeister, motivierte Servicekräfte, lernwillige Auszubildende, organisierte Verwaltungskräfte – jeder habe seine Stärken. Und das mache das Unternehmen genau zu dem, was es sei.