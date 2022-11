Auszeichnung Über 300 Patente angemeldet: Forscher von DSM erhält Preis für Wirtschaftschemie Werner Bonrath wird von der Gesellschaft Deutscher Chemiker mit dem Meyer-Galow-Preis für Wirtschaftschemie ausgezeichnet. Er erhält den Preis für die Markteinführung von Prozessinnovationen zur nachhaltigen Herstellung von Vitamin E. Seit 2003 ist er für DSM tätig. Die Zeremonie findet am 30. November in Sisseln statt.

Der Preis für Wirtschaftschemie geht dieses Jahr an den Forscher Werner Bonrath, der bei DSM arbeitet. zvg

Der Preis für Wirtschaftschemie geht dieses Jahr an den Forscher Werner Bonrath. Seit 20 Jahren arbeitet er mit seinem Team innerhalb des Bioscience-Unternehmens DSM mit Erfolg daran, wie man die Vitamin-E-Herstellung effizienter und nachhaltiger machen kann. Die Zeremonie zur Verleihung des Meyer-Galow-Preises für Wirtschaftschemie findet am 30. November in Sisseln statt, wo DSM den weltweit grössten Vitamin-Produktionsstandort betreibt.

Der Meyer-Galow-Preis für Wirtschaftschemie wird von der Gesellschaft Deutscher Chemiker jedes Jahr an Wissenschafter und Wissenschafterinnen im deutschsprachigen Raum verliehen. Im Fokus stehen dabei Markteinführungen, vorrangig unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit. Chemiker Werner Bonrath, der seit 2003 für DSM tätig ist, erhält diesen Preis für die Markteinführung von Prozessinnovationen zur nachhaltigen Herstellung von Vitamin E. In der Begründung heisst es:

«Damit lassen sich die Herstellungskosten wesentlich reduzieren und die Nachhaltigkeit erheblich verbessern.»

Vitamin E ist das wichtigste fettlösliche Antioxidans in biologischen Systemen und wurde vor 100 Jahren entdeckt. Es kommt in der Natur in Fetten und Ölen vor. Vitamin E wird in Futtermitteln sowie in der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetikbranche eingesetzt. Es ist essenziell für die Funktion von Membranen, also den Schutz der Zellen.

Zusammen mit seinem Team hat Werner Bonrath über 300 Patente angemeldet, davon 50 im Bereich von Vitamine E und damit wesentlich zum Fortschritt in der industriellen Herstellung von Vitamin E beigetragen. Eros Carletti, Präsident DSM Schweiz, sagt: «Werner Bonrath ist ein gutes Beispiel für das, was wir bei DSM tun. Wir setzen unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse ein, um die Gesundheit von Menschen, Tieren und unserem Planeten zu verbessern.» (az)