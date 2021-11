ArgoviaToday / Severin Mayer

Ausgespielt Schlag gegen illegales Glücksspiel: In Zeiningen wird eine Person verhaftet Am frühen Dienstagmorgen hat die Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK in Zusammenarbeit mit den Kantonspolizeien elf Hausdurchsuchungen in vier verschiedenen Kantonen eingeleitet. Im Aargau fand eine Durchsuchung im Fricktal statt: Dabei wurden offenbar auch Spielautomaten beschlagnahmt.

Action am frühen Dienstagmorgen in Zeiningen: Mehrere Fahrzeuge der Kantonspolizei und der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) fuhren bei einem Industriegebäude vor und durchsuchten dieses. Es handelte sich dabei um eine koordinierte Grossaktion gegen das illegale Spielbankenspiel, wie es in einer Mitteilung der Kommission heisst.

Schweizweit gab es am Dienstagmorgen demnach elf Hausdurchsuchungen in vier Kantonen, wobei fünf «Zentralen des illegalen Spielbankenspiels ausgehoben» werden konnten. Im Aargau war einzig Zeiningen betroffen.

Grosse Geldbeträge und illegale Geräte sichergestellt

Im Zuge der Durchsuchungen habe die ESBK «grosse Mengen an Speichermedien, illegalen Geräten und wichtigen Geschäftsdokumenten sowie grössere Geldbeträge» sichergestellt, heisst es weiter. Sie verhaftete fünf Personen, die nun den kantonalen Zwangsmassnahmengerichten vorgeführt werden.

Eine Person wurde in Zeiningen verhaftet, wie Andrea Wolfer, Leiterin der Abteilung Untersuchungen bei der ESBK bestätigt. Sie sagt ausserdem:

«Die Ermittlungen laufen. Weitere Angaben sind nicht möglich, um die weiteren Untersuchungen nicht zu gefährden.»

Der Einsatz in Zeiningen war auch am Nachmittag noch in Gang. Klar ist: Es ist nicht der erste Vorfall in Zusammenhang mit Glücksspiel in Zeiningen. 2000 wurde die VSA Voegtle und Schweizer AG, ein Unternehmen, das im betroffenen Gebäude seinen Sitz hat und auf allerlei Computerzubehör sowie Spiel- und Geldautomaten spezialisiert ist, laut «20 Minuten» wegen dem «Organisieren von illegalem Glücksspiel» rechtskräftig verurteilt.

Und im Spätsommer 2010 war die Firma in Zeiningen Ziel einer mehrstündigen Durchsuchung durch die Spielbankenkommission. Ob nun erneut dieselbe Firma betroffen war, wollten weder die Spielbankenkommission noch die Kantonspolizei offiziell bestätigen. Der Geschäftsführer war nicht erreichbar.

Nachbarn beobachten nächtliche Transporte

Nachbarn aber berichten davon, dass die Einsatzkräfte die Räumlichkeiten des Unternehmens durchsuchten. Ein Zeuge schildert die Szenen: «Die Polizisten haben diverse Automaten und andere Apparaturen aus dem Haus getragen, Kisten geöffnet und abtransportiert.»

Das Unternehmen und dessen Machenschaften waren in der Nachbarschaft bereits vor der Durchsuchung am Dienstag ein Thema. Eine Nachbarin sagt:

«Immer wieder konnten wir beobachten, wie spätabends oder gar nachts Spielautomaten angeliefert und abgeholt wurden. Das machte einen komischen Eindruck.»

Die mit den Kantonspolizeien koordinierte Aktion der ESBK vom Dienstag basierte dabei auf monatelangen Ermittlungen und Untersuchungen. Die Grossaktion bedeutet «einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Bekämpfung des illegalen Spielbankenspiels in der Schweiz», heisst es in der Mitteilung weiter.

Es gilt die Unschuldsvermutung.

Aktuelle Polizeibilder: