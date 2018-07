Mein Boot treibt mehr oder weniger mittig auf dem Rhein zwischen Wallbach und Schwörstadt. Ich weiss jetzt nicht, ob ich in Deutschland bin oder in der Schweiz. Kontrolliert wegen eines allfälligen Grenzübertritts werde ich auf dem Fluss jedenfalls nicht.

Aber es gibt sie, die Kontrollen, wie David Marquis, stellvertretender Leiter Kommunikation der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) ausführt. «Dem Grenzwachtkorps steht auf dem Rhein sowohl in Basel als auch auf dem Bodensee ein Einsatzboot zur Verfügung. Wir verfügen zusätzlich über ein Interventionsboot, welches wir per Trailer in allen Grenzgewässern innert kurzer Zeit einsetzen können.»