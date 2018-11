Es war eine kleine Sensation: Bei Ausgrabungen im Laufenburger «Siechenbifang», dort also, wo heute die Mehrfamilienhäuser «Rhypark» stehen, stiessen Mitarbeiter der Kantonsarchäologie auf einen unscheinbaren, gemauerten Keller aus dem Spätmittelalter. Doch der Keller, der 2014 freigelegt wurde, hatte es dreifach in sich: Erstens barg er mit mehr als 4300 Fundstücken einen wahren Schatz.

Zweitens waren viele der Keramikgefässe unbeschädigt, was bei Fundstücken aus dem 14. und 15. Jahrhundert keine Selbstverständlichkeit ist.

Drittens liess die Art der Fundstücke – mehrere Schröpfköpfe und ein Destillierhelm, mit dem im Mittelalter Arzneimittel hergestellt wurden – darauf schliessen, dass es sich beim Keller um das letzte Überbleibsel des ehemaligen Siechenhauses von Laufenburg handeln könnte. Dass es ein solches in diesem Gebiet gegeben hat, wusste man. Darauf weist auch der Flurname «Siechenbifang» hin. Das Quartier wurde später, wenig verwunderlich, zu «Im Bifang» umbenannt.

Keller gehörte sehr wahrscheinlich zum Siechenhaus

Das Siechenhaus, das vor den Stadttoren lag und eine von drei spitalähnlichen Einrichtungen in Laufenburg war, diente dazu, Aussätzige – primär Leprakranke – abzusondern. Betreut wurden die Kranken unter anderem von Kapuziner-Patres. Die notwendigen Gelder für den Unterhalt des Gebäudes und für die Betreuung der Kranken kamen durch Spenden, Zinsen und Naturalgaben zustande. «Dienstags und donnerstags durften die ‹Sondersiechen› in den Gassen der Stadt um Almosen bitten», heisst es dazu in der Broschüre «Ärzte, Bader, Pillendreher», die zur Ausstellung im Museum Schiff von 1994 herausgegeben wurde. Mit Holzklappern meldeten sie ihr Erscheinen und nahmen die vor den Türen niedergelegten Gaben in Empfang. «Wegen der Ansteckungsgefahr war es ihnen streng verboten, in ein Haus einzutreten», heisst es in der Ausstellungsbroschüre weiter.

Dass der Keller «mit allergrösster Wahrscheinlichkeit» wirklich zum Siechenhaus gehört hat, konnte Reto Bucher im letzten Jahr in seiner Masterarbeit an der Universität Zürich nachweisen. Bucher, der heute als Bereichsleiter Mittelalterarchäologie bei der Kantonsarchäologie Aargau arbeitet, fand Pläne aus dem 18. Jahrhundert, die zeigen, dass just am Fundort das ehemalige Siechenhaus gestanden hat.