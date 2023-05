Analyse 10’374 Schalterbesuche, 173 Tonnen Abfall auf der Strasse, 340 Velodiebstähle: Das war Rheinfelden 2022 Die Stadt Rheinfelden ist erfolgreich unterwegs. Die AZ zeigt anhand von 24 Zahlen, wie das Städtchen tickt, wie oft der Radar blitzt – und wie oft es bei Handschellen klickt.

Sauber: Die Werkhofmitarbeitenden sorgen dafür, dass es so bleibt. Im letzten Jahr wischten sie 172,68 Tonnen Abfall zusammen. Bild: Sandra Ardizzone

Eine Gemeinde ist ein komplexes Gebilde und funktioniert ähnlich wie ein Uhrwerk: Nur wenn alle Räder ineinandergreifen, geht es voran. Die AZ hat den Geschäftsbericht 2022 der Stadt unter die Lupe genommen und zeigt 24 Fakten aus dem Innern des «Uhrwerks» Rheinfelden.

1’585’483 Kubikmeter Wasser wurden im letzten Jahr gefördert, 19’893 Kubikmeter davon gingen «verloren». Insgesamt verzeichnete die Stadt sechs Wasserleitungsbrüche.

610’038 Franken Parkgebühren nahm die Stadt ein.

Die Bussen werden seit letztem Jahr im QR-Code-Format ausgestellt. Bild: Nadine Böni

72’238 Ausleihen verzeichnete die Stadtbibliothek. Nach wie vor machen dabei physische Medien den Hauptteil aus (88 Prozent). Am häufigsten wurden Kinderbücher ausgeliehen; sie machten gut einen Viertel der Ausleihen aus. Aktiv nutzten die Bibliothek im letzten Jahr 1815 Personen.

44’800 Stunden an Dienstleistungen erbrachten die Werkhofmitarbeitenden im letzten Jahr, 9600 davon setzten sie für Parkanlagen, Wanderwege, Robidog und öffentliche Spielplätze ein.

25’000 Besucherinnen und Besucher brachte der «Rhystärn» ins Städtchen.

Der «Rhy­stärn» brachte im letzten Jahr rund 25’000 Passagiere nach Rheinfelden. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

13’691 Personen lebten Ende 2022 in Rheinfelden – und waren mit der Lebensqualität grossmehrheitlich zufrieden. 67 Prozent gaben in einer Bevölkerungsbefragung an, dass es ihnen in Rheinfelden sehr wohl ist. Besonders positiv werden das Ortsbild und die Altstadt bewertet, negativ fallen die hohen Mieten ins Gewicht.

10’374 Schalterbesuche verzeichnete das Stadtbüro. Das sind 30 Prozent mehr als im (Corona-)Jahr 2021.

8829 Kubikmeter Holz konnte die Ortsbürgergemeinde im letzten Jahr absetzen. Zusammen mit dem zugekauften Holz und dem Lagerabbau betrug die Holznutzung 6273 Kubikmeter.

4255 Stunden Polizeipräsenz hatte die Regionalpolizei Unteres Fricktal im letzten Jahr in Rheinfelden. In den übrigen Gemeinden des Bezirks waren es 6149 Stunden. Insgesamt gab es 21 Anhaltungen und Festnahmen.

2727 Betreibungsbegehren verzeichnete das Betreibungsamt Rheinfelden-Magden.

1733 Schülerinnen und Schüler besuchten eine Schule in Rheinfelden. 965 Kinder wurden im Kindergarten oder an der Primarschule von insgesamt 140 Lehrpersonen unterrichtet. Die Kreisschule Unters Fricktal besuchten 768 Schülerinnen und Schüler.

1733 Schülerinnen und Schüler besuchten im letzten Jahr eine Schule in Rheinfelden – im Bild bei einer Jerusalema-Challenge 2021. Bild: zvg

1669 Diensttage leisteten 600 Angehörige der regionalen Zivilschutzorganisation Unteres Fricktal in 33 Wiederholungskursen.

1619 Einsatzstunden leistete die Feuerwehr bei 103 Einsätzen.

785 Einsätze hatte die Regionalpolizei in Rheinfelden, 1002 in den anderen Gemeinden. Insgesamt stellten die Beamten 222 Anzeigen aus. Hinzu kommen die Geschwindigkeits- und Ordnungsbussen. Aus den Ordnungsbussen resultierten im gesamten Bezirk Einnahmen von 318’690 Franken, die Geschwindigkeitsbussen spülten insgesamt gut eine Million Franken in die Kasse. Im Städtchen selber wurden im letzten Jahr Ordnungsbussen über 182’380 und Geschwindigkeitsbussen über 284’130 Franken ausgesprochen.

495 Geburten registrierte das regionale Zivilstandsamt. 222 Ehen wurden geschlossen, 45 Namenserklärungen und 114 Vaterschaftsanerkennungen vorgenommen.

355,4 Kilogramm Pilze wurden der Pilzkontrolle vorgelegt. 306,8 Kilo konnten zum Verzehr freigegeben werden. 44,7 Kilo waren ungeniessbar, 3,9 Kilo giftig.

340 Velodiebstähle in der Stadt wurden im letzten Jahr angezeigt. 63 Velos wurden eingesammelt, 16 davon konnten dem Besitzer zugeordnet werden.

271 Personen arbeiteten im letzten Jahr bei der Stadt. 131 waren dabei fest angestellt, bei den restlichen Mitarbeitenden handelt es sich um Aushilfen und Angestellte mit Kleinstpensen. Die Stadt bildete zudem sieben Lehrlinge aus.

172,68 Tonnen Wischgut sammelte die Strassengruppe des Werkhofs von den Rheinfelder Strassen ein. Pfadi und Jungwacht/Blauring sammelten an sechs Sammeltagen 222,82 Tonnen Karton und Papier ein. Tell-Text sammelte in Rheinfelden knapp 42 Tonnen nicht mehr benötigte Kleider ein.

160 Tage konnte die Stadt im letzten Jahr die Musikhalle Kurbrunnen vermieten, 128 Tage den Bahnhofsaal.

116 Einwohnerinnen und Einwohner verstarben 2022. Bei 14 wählten die Angehörigen eine Erd-, bei 102 eine Urnenbestattung.

37 Kilometer Gemeindestrassen muss die Stadt unterhalten.

28 Unterstützungsgesuche für kulturelle Veranstaltungen wurden 2022 eingereicht, 24 bewilligte der Stadtrat.

11 Landwirte leben in Rheinfelden. Insgesamt waren Ende 2022 in Rheinfelden 8772 Steuerpflichtige registriert.