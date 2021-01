Ammann Paul Herzog tritt nicht mehr zu den Wahlen an

Gemeindeammann Paul Herzog (SVP) tritt nach 16 Jahren im Gemeinderat, davon 8 Jahre als Gemeindeammann, im Herbst nicht mehr zur Wiederwahl an. Dies teilt die Gemeinde mit. Die vier weiteren Bisherigen stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Damit treten Roland Jegge (SVP), Marion Wegner-Hänggi (CVP), Jris Pümpin Reiffer (SVP) und Werner Bitter (parteilos) wieder zur Wahl in den Gemeinderat an.

Roland Jegge gehört dem Gemeinderat seit 2014 an und steht dem Ressort Bau und Planung vor; seit 2018 amtiert er als Vizeammann. Jris Pümpin Reiffer sitzt ebenfalls seit 2014 im Gemeinderat und leitet die Ressorts Bildung und Wald. Auch Werner Bitter ist seit acht Jahren als Finanzchef im Gemeinderat. Marion Wegner-Hänggi gehört dem Gemeinderat seit vier Jahren an und leitet die Ressorts Soziales und Umwelt.

Weil in Wallbach zuerst der Gesamtgemeinderat gewählt wird und erst anschliessend Gemeindeammann und Vizeammann, findet der erste Wahlgang für den Gemeinderat bereits am 13. Juni statt. «Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 8. August durchgeführt», heisst es in der Mitteilung. Gemeindeammann und Vizeammann werden am 26. September gewählt; ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 28. November stattfinden. (az)