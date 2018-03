Der Jurapark Aargau ist aus dem Verein «dreiklang.ch», der bereits seit 2003 ähnliche Ziele verfolgte, hervorgegangen. Mit der Pärkeverordnung wurden 2008 schweizweit die Voraussetzungen für die Errichtung von Regionalen Naturpärken geschaffen. In den darauffolgenden vier Jahren wurde der Jurapark Aargau errichtet. 2012 wurde der Jurapark als Regionaler Naturpark von nationaler Bedeutung anerkannt und die erste zehnjährige Betriebsphase des Parks gestartet. Der Jurapark umfasst eine Fläche von 241 Quadratkilometern und 27 Aargauer Gemeinden sowie die Gemeinde Kienberg (SO). Insgesamt wohnen rund 40 000 Personen in einer Parkgemeinde. Der Jurapark ist in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern aktiv. Unter anderem sollen wertvolle Lebensräume, Pflanzen und Tiere gezielt erhalten und gefördert werden. Weiter werden Regionalprodukte zertifiziert und vermarktet, sowie naturnahe Tourismusangebote wie Themenwege oder die Genuss-Strasse gefördert und vermarktet. (mf)