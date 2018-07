Den Vorwurf, das Freibad biete zu wenig Parkplätze und begünstige so ein Parkierungs-Wild-West, bestreitet Widmer. «Es trifft nicht zu, dass entlang des Jurawegs während der Ferien und an heissen Tagen generell durchgängig parkiert würde. Vielmehr reichen der Hauptparkplatz und die Zusatzplätze auf der Wiese in der Regel auch dann aus.»

Zudem, so hält der Gemeindeschreiber fest, sei das Parkieren auf einer Gemeindestrasse nicht generell verboten. «Vielmehr erlaubt das Strassenverkehrsgesetz das Parkieren auf der Strasse, wenn eine ausreichende Durchfahrtsbreite verbleibt, Signale und Markierungen es nicht verbieten und die Sichtzonen in Einmündungsbereichen gewahrt sind.» Die Forderung, die Gemeinde müsse einschreiten, kann Widmer zwar nachvollziehen, hält aber fest: «Der Gemeinderat kann nicht etwas verbieten, was vom Gesetz her erlaubt ist.»

Kein Trottoir geplant

Was die Gemeinde allerdings tun könnte, ist, die Strasse mit einem Trottoir zu versehen. Dazu müsste sie allerdings verbreitert werden. Auch diese Forderung taucht auf Facebook immer wieder auf. «Die Investitionsplanung der nächsten Jahre enthält etliche Projekte mit hohen Kosten und starker Priorität wie zum Beispiel die Sanierung des Freizeitzentrums Vitamare oder auch den Ausbau des Bushofs mit rückwärtiger Erschliessung des Bahnhofs sowie durchgängiger Personenunterführung», hält Widmer dazu fest.

Eine Sanierung des Jurawegs sei aus diesen Gründen nicht in der Planung enthalten. «Unabhängig davon soll der Juraweg nicht zu einer zweiten Ortsverbindungsstrasse nach Gipf-Oberfrick ausgebaut werden.» Denn eine breitere Strasse lockt automatisch mehr (Schleich-)Verkehr an.

Am Sonntag begegnete einem rund um das Freibad noch ein anderes, akustisches Phänomen: In schöner Regelmässigkeit wurden Automobilisten über Lautsprecher aufgefordert, ihr Fahrzeug umzuparkieren. «Die heissen Tage bringen es ab und zu mit sich, dass es einzelnen Automobilisten nicht schnell genug gehen kann, um ins kühle Nass zu gelangen, und dass sie so beim Parkieren zum Beispiel die Notfallzufahrt oder anderen Autos die Wegfahrt versperren», sagt Widmer. «Lautsprecherdurchsagen sind dabei ein kostenloses und wirksames Mittel dagegen.» Sein Tipp: «Wer mit dem Auto kommt, sollte gerade an heissen Tagen einen besonders kühlen Kopf bewahren, die Strassenverkehrsregeln beachten und den anderen Verkehrsteilnehmenden rücksichtsvoll begegnen.»