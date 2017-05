Junge Talente aus dem Fricktal und der badischen Nachbarschaft bewährten sich am Samstagabend in der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden mit aktionsreichen Tanzshows, melancholischen wie rappigen Songs und DJ-Lightshows vom Feinsten.

Dank hervorragend ausgerüsteter und professionell gesteuerter Technik herrschte stundenlang ein perfekter Sound, der das Publikum immer wieder zu Beifallsstürmen hinriss und von den Stühlen emporschnellen liess. Das Finale der 16. Talentbühne, arrangiert von verschiedenen Jugendarbeitsstellen aus dem Fricktal und ennet des Rheins entwickelte sich zu einem klangvollen, dröhnenden Highlight für die Jugend und Junggebliebene aus älteren Semestern.

Die Organisatoren der Talentbühne leisteten eine perfekte Regie – auch dank zahlreicher freiwilliger Helfer, die sich beispielsweise aus der Offenen Jugendarbeit Frick-Gipf-Oberfrick-Wittnau, aus der Jugendarbeit Möhlin oder dem Rheinfelder Verein Schjkk (Schüler-, Jugend- und Kinderkultur) sowie der Juseso Fricktal rekrutierten. Wertvolle Schützenhilfe erhielten sie von kommunalen Jugendreferaten aus Städten der badischen Nachbarschaft.

Erfahrene Jury

Die Jury hatte bei der diesjährigen Talentbühne wahrlich eine schwierige Aufgabe zu erledigen, schaffte die Beurteilungen allerdings voller Bravour. Moderator Carmelo D’Amore führte perfekt durch die Show-Blöcke. Christian Jenner, Sozialpädagoge in Möhlin, verfügt über viel Erfahrung mit Musikprojekten. Kai Gröger ist ein erfahrener Musiker und hauptberuflich Sozialarbeiter in Waldshut. Die mit internationaler Musik vertraute Lindi Mlaba stammt aus Südafrika. Und dann sass auch noch der Musiker und Geschäftsmann Matthias Blauenstein, auch Cheforganisator des nächsten Rheinfelder Kulturfestivals, in der Jury voller Spezialisten.

Auftritte an Festival als Preis

In der Kategorie Gesang siegte der 19-jährige Harish Stritharan aus Basel, der sich bei seinem Auftritt mit seiner Gitarre selber begleitete. Die Band Ground Floor aus Frick, seit drei Jahren mit Jazz instrumental versiert und erfolgreich an Konzerten und Feiern in der Region unterwegs, kam im Band-Wettbewerb an die Spitze. Als DJ brillierte der 20-jährige Carsten Rauleder aus Badisch-Rheinfelden mit seinem Techno-Sound und fulminanten Lichteffekten.

Die Tanzshow gewann die seit zwei Jahren gemeinsam trainierende Formation TCO aus Bad Säckingen. Die Sieger dürfen beispielsweise am Multikultifest in Rheinfelden vom 26. bis 28. Mai oder am Kulturfestival im September in Bad Säckingen auftreten und damit weitere Bühnen erobern.