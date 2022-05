Will Kaisten kein besseres Wasser? Stimmberechtigte entscheiden an der Urne über eine neue Grundwasserfassung

Der Kaister Gemeinderat will eine gemeinsame Grundwasserfassung mit der Stadt Laufenburg – und so die Wasserqualität verbessern. Nur: An der Gemeindeversammlung im vergangenen Herbst lehnte der Souverän den entsprechenden Kreditantrag über 150'000 Franken ab. Nach dem Referendum kommt das Geschäft nun an die Urne.