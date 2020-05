Aargauer Pharmaunternehmen gehört zu besten Arbeitgebern in der Schweiz

Das Pharmaunternehmen Tillotts Pharma AG mit Sitz in Rheinfelden ist als einer der besten Arbeitgeber der Schweiz ausgezeichnet worden. Laut einer Mitteilung erreichte Tillotts in der Kategorie der Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitenden den 16. Platz. Erstellt wurde das Ranking vom Beratungsunternehmen «Great Place to Work».

Ausgezeichnet werden demnach Unternehmen aller Branchen und Grössenklassen, die aus Sicht ihrer Mitarbeitenden eine besonders vertrauenswürdige, wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur haben. Die Auszeichnung basiert auf einer anonymen Befragung der Mitarbeitenden und einer Analyse der Unternehmenskultur. «Die Meinung und das Wohlbefinden unserer Mitarbeitenden sind uns wichtig und wir fühlen uns geehrt, dass wir die Top 20 erreicht haben», sagt Gabriella Schraner, Head of HR bei Tillotts.