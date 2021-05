A3 bei Rheinfelden Anhänger gerät auf Autobahn ins Schlingern: Lieferwagenfahrerin baut Selbstunfall Bei einem Selbstunfall einer Lieferwagenlenkerin mit Anhänger auf der A3 am Samstag entstand Sachschaden. Eine Fahrspur musste gesperrt werden.

Der Anhänger landete auf der Seite. Kapo Aargau

Der Unfall ereignete sich um zirka 17 Uhr auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Basel. Die 54-jährige Lenkerin aus dem Kanton Bern war mit einem Lieferwagen sowie mit einem Anhänger, beladen mit einem SUV, zwischen Rheinfelden-Ost und Rheinfelden unterwegs. Dabei kam der Anhänger so stark ins Schlingern, bis es die Fahrzeugkombination auseinander riss.

Der Lieferwagen blieb auf dem Überholstreifen stehen und der Anhänger kam auf dem Pannenstreifen, auf der Seite liegend, zum Stillstand. Die Lenkerin sowie deren Beifahrer blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Es entstand jedoch Sachschaden in unbekannter Höhe an der Fahrzeugkombination sowie an der Autobahneinrichtung.

Warum es zum Unfall kam, ist noch unklar. Zwecks Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste eine Fahrspur zeitweise gesperrt werden.

