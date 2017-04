Im November 2014 schickt ihn seine Firma nach Israel. Er knickt mit dem Fuss um und das Knie, das er schon einmal operieren musste, schwillt wieder an. «Die Schmerzen waren heftig.» Er sagt seinem Arbeitskollegen, er könne nicht auf die Baustelle, er bleibe ein, zwei Tage im Hotel, gehe zum Arzt oder fliege nach Hause, wenn es nicht besser werde.

Der Kunde schickt ein Mail an die Zentrale in der Schweiz. Es gehe nicht an, dass man zwei Monteure bestelle und nur einer auf der Baustelle sei. Markus erhält ein Mail vom Chef, er solle sofort zurückkommen und sich am Montag im Büro melden. Markus fliegt am 14. November, einem Freitag, zurück, geht zum Hausarzt. Der sieht das Knie, schickt ihn in die Röhre und schreibt ihn krank.

Die Kündigung erhält Markus am Montag trotzdem, das Knie interessiert niemanden. Die Kündigungsfrist beginnt ab dem Tag zu laufen, an dem er wieder gesund ist. «Die Kündigung war ein Schock. Noch zwei Monate vorher bekam ich in der Qualifikation ein ‹sehr gut›.»

Am 1. Juli 2015 wird Markus arbeitslos.

Markus ist da noch optimistisch, schnell wieder eine Stelle zu finden. «Schliesslich habe ich viel Erfahrung.» Er bewirbt sich, ruft Leute aus seiner Branche an, die er kennt. Nichts. Überall heisst es: Keine Stelle frei. Oft auch: «Sorry, wir bauen gerade Personal ab.»

Jeden Monat verschickt er mindestens 15 Bewerbungen, quer durch die ganze Schweiz. Oft hört er gar nichts, manchmal wird er zumindest zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Doch jedes Mal erhält er die gleiche Antwort: «Es tut uns leid, aber wir haben uns für einen anderen Bewerber entschieden», einen, der die Kriterien besser erfülle.