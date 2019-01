Da es so aussah, als ob der Liebrüti-Saal in Kaiseraugst nicht mehr zur Verfügung stehe, musste die bisher dortige Veranstaltung «Kaiseraugst tanzt» ausweichen. Während in Kaiseraugst dieses Jahr nur ein Tanzevent ausgerichtet wird, organisiert der Verein «Fricktal tanzt» vier Veranstaltungen in Rheinfelden, erklärt Däni Anderhub. Zusammen mit seiner Ehefrau Sabine und Oliver Jucker hatte Anderhub zunächst den gemeinnützigen Verein «Kaiseraugst tanzt» und nun als zweiten Verein «Fricktal tanzt» gegründet (die AZ berichtete). Zum ersten Tanzevent im September 2017 waren 150 Personen gekommen, danach waren es immer um die 250, erzählt Anderhub. Da der Bahnhofssaal mehr Platz bietet, wurde das Limit diesmal auf 300 hoch gesetzt.

Vor fünf Tagen waren sowohl der Tanzevent wie auch der auf 70 Personen limitierte, zuvor stattfindende Tanzworkshop ausverkauft. «Ich würde es gern öfter machen», so Anderhub, allerdings müssen für jeden Anlass vier bis fünf Tonnen Material auf- und abgebaut werden. Im Bahnhofssaal packten dafür neun Personen an. Mit den Veranstaltungen will der Verein dem Paartanz eine Plattform bieten, da es dafür eine Nachfrage, aber kaum Angebot gebe, meint Anderhub. Für den Sommer ist eine Open-Air-Tanzveranstaltung geplant, für die allerdings die Location noch nicht feststeht.