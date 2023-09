Frick Musikspektakel mit internationalen Gästen: Ältestes Blues Festival der Schweiz geht in die 30. Auflage Fricks Monti in Frick wird wieder zum Zentrum des Blues: An drei Abenden im September und Oktober sind internationale Grössen, aber auch neue, junge Künstlerinnen und Künstler zu erleben. Nach wie vor zeichnet sich das Festival durch Nahbarkeit und Gemütlichkeit aus.

Zum Herbstbeginn ist es wieder so weit, an drei Abenden im September und Oktober findet das älteste Blues Festival der Schweiz wiederum auf der Bühne von Fricks Monti an der Kaistenbergstrasse 5 in Frick statt. Das Fricktaler Blues Festival feiert dieses Jahr seine 30. Ausgabe und geniesst nach wie vor den Ruf eines gemütlichen und intimen Festivals, an dem neue und junge Künstler entdeckt werden können, schreibt der Veranstalter in einer Mitteilung. Bereits seit 1993 bringen Philipp Weiss und Martina Welti die Bluesmusik in Fricks Monti.

Ally Venable, Ashley Sherlock und Will Jacobs (v. l.) werden am Mittwoch, 20. September, das 30. Fricktaler Blues Festival eröffnen. Bild: zvg

Immer wieder gelingt es dem Festival aber auch, grosse Namen zu engagieren. Bereits zum 10. Mal ist der Blues Caravan zu Gast in Fricks Monti. Seit 2013 findet die Veranstaltung regelmässig statt und ist dabei immer wieder ein grosser Erfolg. Jedes Jahr sind neue Musiker mit von der Partie. Aufstrebende Talente sorgten für frische Vibes, prickelnde Atmosphäre und lassen die Funken fliegen, heisst es weiter. Und wer will, der kann so manche Musikerin und manchen Musiker nach dem Gig an der Bar treffen und sich zum Beispiel eine CD oder Vinylplatte signieren lassen.

Zu erleben ist am Mittwoch, 20. September, die texanische Bluesrockerin Ally Venable, der aus Chicago stammende Wahlberliner Will Jacobs und der Brite Ashley Sherlock. Sie allesamt werden bei den Shows von der bewährten Rhythmusgruppe aus Bassmann Roger Inniss (GB) und Drummer Denis Palatin (F) unterstützt.

Ausnahmegitarristin zeigt ihr Können

Der Abend vom Mittwoch, 18. Oktober, steht im Zeichen der «Bluesaholics». Die Aargauer Truppe stand bereits bei der ersten Ausgabe vom Fricktaler Blues Band auf der Bühne von Fricks Monti, damals mit Special Guest Jennifer Batten, der amerikanischen Ausnahmegitarristin. Einem grösseren Publikum bekannt wurde sie durch ihr Engagement als Leadgitarristin von Michael Jackson. Dieses Jahr ist die Sängerin Sandra Rippstein mit den «Bluesaholics» mit von der Partie. Den Abend eröffnen wird der amerikanische Singer und Songwriter Tim Easton.

Das 30. Fricktaler Festival endet am Donnerstag, 19. Oktober, mit einem fulminanten Doppelkonzert mit Reggie King Sears & Band (USA) und Krissy Matthews & Band (GB). In beiden Formationen steht die Gitarre im Fokus. Reggie King Sears wie auch Krissy Matthews werden als die neuen, jungen Stars an den sechs Saiten gefeiert. Das Fricktaler Blues Festival freut sich, diese Talente mit ihren Bands auf der Bühne von Fricks Monti präsentieren zu dürfen, heisst es in der Mitteilung weiter. (az)