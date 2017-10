Sheena Heinz ist 27 Jahre alt, ledig und wohnt in Wettingen. Sie ist seit dem 1. Januar Gemeindeschreiberin in Zeiningen. Davor arbeitete sie sieben Jahre als Gemeindeschreiber-Stellvertreterin in Herznach.

Der schönste Platz im Dorf liegt …

… im Grünen. Es gibt das eine oder andere lauschige Plätzchen am Waldrand oder entlang der Reben, von dem man einen schönen Blick aufs Dorf hat.

Die grösste Stärke des Dorfes ist, …

… dass es viele Leute gibt, die sich in irgendeiner Form für das Dorf engagieren. Sei es in Vereinen, Gremien oder Kommissionen. Fürs Dorffest beispielsweise ziehen alle an einem Strang, das finde ich super.

Ich wünsche mir, …

… dass eine aktive Kommunikation zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung stattfindet und dass wir so gemeinsam «euses Dorf» weiterbringen.

Von meinem Büro aus sehe ich …

… ins Grüne. Es hat einen kleinen Rasenplatz vor meinem Fenster. Diesen haben wir den Sommer über als Mittagsplatz benützt. Dafür haben wir uns farbige Stühle und einen Tisch und einen Sonnenschirm angeschafft. (twe)