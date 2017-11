Punkt 18 Uhr gingen die Lichter aus, dann gab es nur die beleuchteten Kürbisse und die Eingänge in die zahlreichen Beizen als Orientierungshilfe. Der Mettauertaler Ortsteil Etzgen verwandelte sich dank der rund 1000 geschnitzten Kürbisse in ein Lichtermeer in Orange.

Der Auftakt zur zehnten Ausgabe der Etzger Kürbisbeleuchtung am Freitagabend ging trotz Nieselregens wettermässig noch einigermassen durch. Tags darauf jedoch goss es Bindfäden. «Schade um die ganze Arbeit», war von den Besuchern oft zu hören. Schade, ja, aber die Gastgeber aus Etzgen liessen sich nicht entmutigen. «Wir machen das Beste daraus», sagte eine Frau beim Versuch, die Kerzen an einem Stand mit Kürbissen anzuzünden.



Kulinarik mit Kürbissen



Zum Glück gab es die trockenen Unterschlüpfe entlang der Hauptstrasse. Die Beizen der Vereine aus Etzgen und Umgebung waren denn auch gut frequentiert. Wie draussen auf der Strasse waren auch kulinarisch die Kürbisse im Mittelpunkt.



Der Männerturnverein Etzgen hatte «Hörnli mit Gehacktem» und Kürbis im Angebot, der Frauenturnverein «Chnöpfli» mit Kürbis-Speck-Sauce. Die IG «Durschtige Aff» Kürbisburger mit Pommes. Auch die «Laubbärggugger» aus Wil machten mit, sie bereiteten Kürbisbratwürste zu. Die Feldschützen Etzgen setzten auf Bratkäse mit Kürbisbeilage, der Skiclub «Rystern» auf heissen Fleischkäse und Kürbissuppe. Süsses gab es im Lokal von «Fitness und Gymnastik Etzgen», während die Nordic Walking-Gruppe Mettauertal-Gansingen Kürbisrisotto in der Pfanne hatte. Das Angebot war also immens, wer mit einem hungrigen Magen heimging, war selber schuld.



Neue und alte Motive



Die Etzger Kürbisbeleuchtung feierte am Wochenende mit dem 10-Jahre-Jubiläum einen «Runden». Dafür gab es jede Menge Sehenswürdigkeiten. Die Hauptmotive der vergangenen Jahre erlebten noch einmal eine Art Renaissance: Der Cheisacherturm war in Miniatur wieder zu sehen, ebenso der Fährimann und die «Titanic». Ausserdem das Schachspiel, das KKL Leibstadt und das Karussell, Hauptmotiv vom letzten Jahr.



Der Anlass war also eine Art Retrospektive. Hinzu kamen die ausladenden Stände mit den von den Schülern geschnitzten Kürbissen. Da war fast alles dabei: Tiere, Autos, Embleme und so fort. Die «Olchis» gaben sich die Ehre, auf derselben Strassenseite waren Ansichten von Grossstädten zu entdecken, gegenüber eine rein eidgenössische Angelegenheit mit dem Titel «Swiss-Ness» und Abbildung von Wilhelm Tell, Schellenursli, Papa Moll, Roger Federer sowie einem Basler Trommler.



Das Fernsehen zu Gast



Natürlich aber waren auch unheimliche Motive wie eine fliegende Hexe auszumachen – Halloween ist ja gerade einmal zwei Wochen her. Sogar ein neues Hauptmotiv gab es: einen Alpabzug mit Glockenläuten.



Regen hin oder her: Das 10-JahreJubiläum der Etzger Kürbisbeleuchtung rief sogar ein Team des Schweizer Radio und Fernsehens auf den Plan. Katharina Locher berichtete am Freitag live aus Etzgen. Selbstverständlich mit Kameramann – und Regenschirm.