Bundesfeier in Holziken Landammann Gallati: «Neutralität bedeutet nicht, keine Meinung zu haben – Neutralismus spielt Russland in die Hände»

Jean-Pierre Gallati, Vorsteher des Departements Gesundheit und Soziales, hat am Montagabend an der Bundesfeier in Holziken eine politische Rede über Neutralität, Landesverteidigung und direkte Demokratie gehalten. Er rief dazu auf, die Sanktionen gegen Russland mitzutragen, und kritisierte die Armee.