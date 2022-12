Freie Schulwahl Eltern sollen über die optimale Schule für ihr Kind bestimmen, nicht der Wohnort – die FDP Aargau findet das System nicht mehr zeitgemäss Die Aargauer FDP bringt die freie Schulwahl wieder auf den politischen Tisch, obwohl sie schweizweit bisher chancenlos war. Seit das Thema vor zehn Jahren Hochkonjunktur hatte, habe sich die Bildungs- und Arbeitswelt verändert, sagt Grossrat Adrian Meier.

Schulstart am 9. August 2021 in der Schule Neuenhof. Grundsätzlich besuchen Kinder die Volksschule in ihrem Wohnort. Ansonsten bezahlen sie den Schulbesuch selber.

Wer sein Kind ohne wichtigen Grund nicht in der Wohngemeinde in die Schule schicken will, darf das zwar tun, der Schulbesuch muss dann aber selber bezahlt werden. Ebenso verhält es sich, wenn ein Kind an einer Privatschule unterrichtet wird, obwohl es die Voraussetzungen für den Besuch einer öffentlichen Schule mitbringt. So sieht es das Schulgesetz des Kantons Aargau vor. In aller Regel werden also Kinder dort eingeschult, wo sie wohnen.

Das sei nicht mehr zeitgemäss, findet die FDP Aargau, und stellt diese Praxis in Frage. «Die Pflicht, die Schule vor Ort zu besuchen, steht dem allgemeinen Trend entgegen und es stellt sich die Frage, ob nicht die freie Schulwahl zeitgemässer wäre», schreibt die Fraktion in einem an der letzten Sitzung des Grossen Rats eingereichten Vorstoss und stellt dem Regierungsrat acht Fragen zur freien Schulwahl.

Adrian Meier (FDP) an der Grossratssitzung in der Umweltarena in Spreitenbach vom 04.05.21.

«Wir wollen, in einem ersten Schritt, eine Auslegeordnung durch den Regierungsrat», sagt Vorstoss-Sprecher Adrian Meier. Dabei belassen würde es die FDP vermutlich nicht, sondern aufgrund der Antworten mindestens einen Prüfungsauftrag in Form eines Postulats nachreichen.

Vor zehn Jahren mehrfach gescheitert

Die Idee ist nicht neu. Die Elternlobby Schweiz fordert seit Jahren in verschiedenen Kantonen die freie Schulwahl. Im Grundsatz geht es darum, dass die Wohngemeinde das Schulgeld auch dann übernimmt, wenn ein ortsansässiges Kind eine auswärtige Schule besucht.

Allerdings blieb der Erfolg bis jetzt aus. Im Kanton Solothurn etwa versuchte es die Elternlobby 2010 mit einer Volksinitiative, zog diese aber zurück, nachdem der Kantonsrat das Vorhaben einstimmig abgelehnt hatte. Im Kanton Zürich kam die freie Schulwahl 2012 zur Abstimmung, sie wurde an der Urne mit über 80 Prozent Nein-Stimmen versenkt. In Baselland, Thurgau und St. Gallen scheiterten im gleichen Zeitraum ähnliche Initiativen.

Auch im Aargau war die freie Schulwahl vor gut zehn Jahren zum letzten Mal ein Thema für die Politik. Der Regierungsrat lehnte damals das Postulat von EDU-Grossrat Samuel Schmid ab, unter anderem mit Verweis auf die gescheiterten Vorlagen in anderen Kantonen. Diese zeigten, dass die öffentliche Volksschule von der Bevölkerung getragen werde.

Die freie Schulwahl widerspreche dem Grundgedanken der Volksschule: der gemeinsamen Förderung aller Kinder unabhängig ihrer sozialen, kulturellen oder religiösen Herkunft, hielt die Regierung damals fest. Samuel Schmid zog sein Postulat schliesslich zurück.

Veränderte Gesellschaft, veränderte Arbeitswelt

Für Adrian Meier sind diese Niederlagen kein Grund, es jetzt im Aargau nicht doch zu wagen. Denn: «Seither ist viel Zeit vergangen, die Realität ist heute eine andere als noch vor zehn Jahren.» Pendlerströme hätten sich verstärkt und verändert, die Mobilität bei der Wahl des Wohnortes sei gestiegen und nicht zuletzt habe die Digitalisierung, verstärkt durch coronabedingtes Homeoffice und Fernunterricht, die Voraussetzungen verändert.

Zudem wurde, durch die Tagesschulen, marginal bereits eine freie Schulwahl geschaffen. «Die freie Schulwahl ist immer mehr gefragt. Das stelle ich in Gesprächen fest», so Adrian Meier.

Der FDP gehe es aber nicht nur darum, Eltern zu ermöglichen, ihre Kinder in ihre Wunschschule zu schicken und dafür nicht noch extra zu bezahlen. Die freie Schulwahl könnte zu einem Wettbewerb zwischen den Schulen führen und damit schliesslich die Qualität der öffentlichen Schule verbessern.

«Die freie Schulwahl bildet ein unternehmerisches Element bei der Schulführung», heisst es im Vorstoss weiter. Die aktuelle, starre Gesetzgebung, durch welche jede Gemeinde für sich schaut, behindere weiter flexible Modelle und regionale Lösungen – etwa bei den Tagesschulen.

Lehrpersonen können wählen, also sollen Schüler auch dürfen

Klar gegen die freie Schulwahl sind die Lehrerinnen und Lehrer. Ihr Dachverband LCH warnt, sie bedrohe Chancengerechtigkeit und Bildungsqualität der Volksschule.

Mit der Einführung der geleiteten Schulen hätten sich die Aargauer Schulen unterschiedlich entwickelt und positioniert. Lehrerinnen und Lehrer können sich die Schule aussuchen, an der sie unterrichten wollen, nicht aber die Betroffenen, wo sie unterrichtet werden sollen. Es wäre nur richtig, hätten Schülerinnen und Schüler auch diese Möglichkeit, sagt Adrian Meier.