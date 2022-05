Zwischenruf Per Telefonscherz zurück in die Kindheit – ein simpler Streich, der auch die Erwachsenen gefreut hat Die AZ-Redaktorin wurde Opfer eines Telefonscherzes. Das darauffolgende Gelächter im Regionalbüro in Wohlen weckte alte Erinnerungen und zeigte: auch Erwachsene brauchen solche Streiche zwischendurch.

Symbolbild/BigKnell - Fotolia

Der Moment, wenn man auf einen Telefonscherz reinfällt, ist nervig. Darüber lachen muss man im Nachhinein trotzdem. Weckt dieser simple Streich doch Erinnerungen an die schulfreien Mittwochnachmittage, an denen man heimlich das Haustelefon der Eltern benützt und damit andere Leute reingelegt hat. So ging es mir jedenfalls, als ich in der vergangenen Woche selbst wieder einmal Opfer eines solchen Witzes geworden bin.

«Herr Leu von einem Medienverband hat gestern angerufen und nach dir verlangt. Du sollst ihn bald zurückrufen», lautete die Whatsapp-Nachricht, die ich während des Mittagessens von meinem Bruder erhalte. Gefolgt von seiner Entschuldigung für das verspätete Ausrichten und einer Telefonnummer.

Ohne die Nummer vorher zu überprüfen, rufe ich an. Ich erreiche aber nicht Herrn Leu, sondern eine Verantwortliche des Zoos Zürich. Die Dame, die meinen Anruf entgegennimmt, klingt leicht genervt: «Sie wurden reingelegt. Bei uns arbeitet niemand, der Leu heisst. Auch einen Herrn Bär gibt es nicht bei uns. Einen schönen Nachmittag.» Es ist wohl nicht das erste Telefongespräch dieser Art, das sie führen muss.

Trotz der leichten Scham, die ich verspüre, muss ich beim Auflegen schmunzeln. Auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Büro sorgt dieser Zwischenfall für Gelächter. Einen solchen Streich brauchen auch Erwachsene zwischendurch – wahrscheinlich noch mehr, als die Kinder.