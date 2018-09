Weil jede Geschichte einen Anfang haben muss, lassen wir die Geschichte vom IBW-Platz, der ja nun Sternenplatz heissen soll, im April 1981 beginnen. In der alten Bruggisser-Scheune an der Steingasse 1 erfindet das «Theater a de Steigass» das legendäre Westernmusical «Begorra – Stadt am Fuss der linden Berge». Die Wohler strömen in Scharen in die Scheune und sind begeistert vom Theater, das im Wilden Westen spielt und doch so viel mit Wohlen zu tun hat.

Wer nun sagt, die Geschichte habe aber schon 1978 begonnen, hat natürlich auch recht. Denn damals feierte Wohlen seinen 800. Geburtstag, und die Steingasse wurde für zehn Tage zur Festmeile. Die Wohler rühmten die Schönheit des alten Wohler Quartiers mit seinen über die Jahrhunderte gewachsenen Strukturen, sie festeten oft bis in die Morgenstunden in den zu Beizen umgestalteten Scheunen, Hinterhöfen und Gärten. Im historischen Steingass-Quartier fühlten sich die Wohler wohl. Doch die neu entdeckte Liebe zum alten Wohlen währte nicht lange: Wenige Wochen nach den grandiosen Festtagen beschloss eine Wohler Mehrheit in einer Referendumsabstimmung, das alte Gemeindehaus, das auch das erste Wohler Schulhaus gewesen war, sei abzureissen.

Die von den Abbruchgegnern gegründete Genossenschaft Dorfkern stand auf verlorenem Posten. Es war das erste Mal, dass in Wohlen grundsätzlich darüber debattiert und gestritten wurde, ob ein altes, gar baufälliges Gebäude erhaltenswert sein könnte. Der Abstimmungskampf war erbittert geführt worden, der Abbruch spaltete die Bevölkerung auf Jahre.

Das Sommerfest

Zurück ins Jahr 1981 und zu den Theaterleuten. Sie sehen das Schlössli auf der andern Steingass-Seite, entdecken dahinter das Areal bei der ehemaligen Zehntenscheune des Klosters Muri, die der Gemeinde gehört, lange von den Industriellen Betrieben genutzt worden ist und nun leer steht. Wahrscheinlich sind es die Theaterleute, die dem Areal, das ursprünglich wohl aus Hinterhöfen und Gärten bestand, den Namen «IBW-Plätzli» geben.