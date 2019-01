Bullinger gehörte zu den «Neugläubigen», und sein Sohn, Heinrich Bullinger der jüngere, wurde nach Zwinglis Tod denn auch sein Nachfolger als Pfarrer am Zürcher Grossmünster. In der aktuellen Ausgabe der Bremgarter Neujahrsblätter wird die Geschichte von Zwinglis Auftritten in Bremgarten mit zahlreichen Zusatzinformationen und Querverweisen wiedergegeben . Vom ersten Besuch, 1528, hoch zu Ross und wie ein Star bewundert, zum zweiten Besuch, 1531, einem heimlich-konspirativen Treffen, bei dem Zwingli durch das «Katzentörli» am Katzenturm in die Stadt und wieder hinaus schlich. Zwei Monate später war er tot.

Dass Ulrich Zwingli weit mehr war als ein schlichter Beichtgegner, wird in der Filmbiografie «Zwingli» deutlich. Am 1. Januar 1519, vor genau 500 Jahren, nahm der aus dem Toggenburg stammende Pfarrer seine Tätigkeit am Zürcher Grossmünster auf. Da entwickelte er auch seine revolutionären Ideen und scharte eine immer grösser werdende Zahl von Anhängern um sich. Seine Auflehnung gegen die Weisungen der katholischen Kirche zog immer weitere Kreise. Auch im Freiamt fielen seine lutherischen Maximen teilweise auf fruchtbaren Boden. In Bremgarten hatte Dekan Heinrich Bullinger, ebenfalls im Jahr 1519, dem päpstlichen Abgeordneten und Ablassverkäufer Bernhardin Sanson die Tür gewiesen.

Über das Ende von Huldrych Zwingli, den Zürcher Reformator, erzählt man sich in den alten katholischen Orten eine böse Anekdote: Nach der Schlacht bei Kappel, am Abend des 11. Oktober 1531, als die Katholiken ihre reformierten Gegner geschlagen und zurück nach Zürich getrieben hatten, fanden sie auf dem Schlachtfeld den verwundeten Zwingli. Ein Innerschweizer Landsknecht richtete seine Hellebarde auf die Brust des Reformators, stellte seinen Fuss auf die Barte und fragte: «So Ueli, wotsch nomol bychte?» Dann stiess er zu.

«Es gab für mich zwei Gründe, warum ich für dieses Projekt sofort zugesagt habe. Erstens die Macher. Stefan Haupt hatte mich vor zwei oder drei Jahren schon mal angefragt. Darum habe ich mich sehr gefreut, mit ihm jetzt zusammenarbeiten zu können. Und meinen ersten Kinospielfilm, ‹180° – Wenn deine Welt plötzlich Kopf steht›, habe ich 2010 mit Anne Walser produziert. Es war einfach schön für mich, wieder mit ihr einen Film zu machen. Der zweite Grund war der historische Stoff. Das war ein Novum für mich. Bisher hatte ich ganz andere Themen bearbeitet. So eine Chance bekommt man nicht alle Tage.»

Inan hat in den fast fünf Monaten, die er mit «Zwingli» im Schnittraum verbracht hat, einen ganz neuen Zugang zu dieser wichtigen Figur der Kirchen- und Weltgeschichte gefunden: «Natürlich haben wir Zwingli damals in der Schule behandelt. Von daher wusste ich schon, wer er war und was er getan hat. Aber durch den Film habe ich einen emotionalen Zugang zu dieser Person gewonnen. Es war ganz lustig: Die typischen Eigenschaften, die man sonst so mit Zwingli verbindet, das Asketische, das Lustfreie und Strenge, wandeln sich durch die Interpretation von Hauptdarsteller Max Simonischek zu einer Persönlichkeit, die offen durch die Welt geht, mit Humor und viel Elan.»

«Der Film ist extrem aktuell»

An der Uraufführung des Films, am 9. Januar in Zürich, sass Inan im Publikum und hat mit vielen Zuschauern gesprochen. «Sie haben sehr gut auf den Film reagiert. Aus den Gesprächen konnte man entnehmen, wie extrem aktuell der Film ist. Wir sind wieder in einer Zeit, in der man lieber am Alten festhält, als neue Wege zu gehen. Zwingli wollte, dass die Menschen lesen und selber denken. Er hat vorausgedacht und hat aufgeklärt. Dabei hat er auch alte Dogmen umgestossen. Heute müssen wir aufpassen, wir dürfen nicht wieder in die alten Muster zurückfallen.»

Auf dem Filmset war Inan während der Drehzeit nie. «Das hätte mir die Illusion des Films geraubt», sagt er. «Ich will in das Material eintauchen können wie der erste Zuschauer.» So gelang es Inan, Zwinglis Kampf für den befreiten Glauben nachvollziehbar zu machen, bis der Reformator, laut Schweizer Kriegsgeschichte, «von der Hand des Gegners bei Fackelschein den letzten Streich» erhielt.