Gleichzeitig hat Zufikon sein Dirigenten-Problem gelöst: Nachdem man sich am vorletzten Jahreskonzert vom damaligen Dirigenten getrennt hatte, übernahm Sepp Lüthy den Taktstock, stellte aber klar, dass er diesen Job nur vorübergehend machen möchte. Er ist nun zur Posaune zurückgekehrt, hat sich aber bereit erklärt, zusätzlich als Vizedirigent zur Verfügung zu stehen, falls einmal Not am Mann sein sollte. Die Proben leitet Gilbert Théraulaz, der seit Jahren bei den Oberwilern den Takt angibt.

Flexibilität gefordert

Trotz der erfolgreichen Zusammenarbeit: Eine Fusion streben die beiden Vereine vorläufig nicht an. «Wir werden uns auf die Spielgemeinschaft konzentrieren und sehen, wie es läuft», sagt Giger. Gibt es nebst den vielen Vorteilen auch Stolpersteine? «In jedem Verein gibt es Leute, die etwas festgefahren sind. Die müssen nun eben etwas flexibel werden. Aber man muss ja nicht alles so machen, wie man es in den letzten 20 Jahren gemacht hat», erklärt Giger.

Als Beispiel für die geforderte Flexibilität nennt er den Probetag: «In Zufikon findet die Probe jeweils am Dienstag statt, in Oberwil am Mittwoch.» Dies wurde so beschlossen, weil es keinen Tag gab, der allen gepasst hätte. «Wir wollten nicht, dass ein langjähriges Mitglied nicht mehr hätte mitspielen können, also wechseln wir vorläufig ab.»

Der erste Auftritt der Formation findet anlässlich der Erstkommunion am 8. April in Zufikon statt, die Musik spielt nach dem Gottesdienst.